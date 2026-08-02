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    Biz News
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 4:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 4:38 PM IST

    39 നിലകളിൽ 20,000 താമസക്കാർ; ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്മെന്‍റ്

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    39 നിലകളിൽ 20,000 താമസക്കാർ; ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്മെന്‍റ്
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    ബീജിങ്: ചൈനയിലെ ഹാംങ്ഷൗവിലുള്ള റിജന്‍റ് ഇന്‍റർനാഷനൽ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടമാണ്. 39 നിലകളുള്ള ഈ ഘടനയിൽ 20,000ത്തിലധികം താമസക്കാരുണ്ട്. അതായത് ചെറിയൊരു നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യയോട് തുല്യം. ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലായി നിർമിച്ചതാണെങ്കിലും, റിജന്‍റ് ഇന്‍റർനാഷണൽ പിന്നീട് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് കോംപ്ലക്സായി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

    റിജന്‍റ് ഇന്‍റർനാഷനൽ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത അതിന്‍റെ സ്വയംപര്യാപ്തതയാണ്. ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പാർട്മെന്‍റിനു പുറത്തു പോകേണ്ടതില്ല. എല്ലാം അപ്പാർട്മെന്‍റ് കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്കൂൾ, വലിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ട്, നീന്തൽക്കുളം, പലചരക്കുകടകൾ, ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ, നെയിൽ സലൂണുകൾ, കഫേകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സൗകര്യങ്ങളാണ് താമസക്കാർക്ക് ഒരുക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

    ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനയും ഈ കെട്ടിടത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഘടനാപരമായ കഴിവാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന്, അതിനാൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിലും കെട്ടിടത്തിന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും.

    20,000ത്തിലധികം ആളുകൾ ഒരേ കെട്ടിടം പങ്കിടുന്നതിനാൽ, ആളുകൾ പരസ്പരം വേർപെട്ട് ഏകാന്തരായി കഴിയുന്ന സാധാരണ റസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇതിനോടകം ആഗോള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഈ അപ്പാർട്മെന്‍റ് കാണാൻ വിദേശികളും എത്താറുണ്ട്.

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    TAGS:World NewsapartmentChina
    News Summary - worlds largest residential apartment
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