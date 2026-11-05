എന്തുകൊണ്ട് ബംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, പുനെ നഗരങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി മാറുന്നു?text_fields
സൗകര്യം, സുരക്ഷ, മികച്ച ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്ന വീടുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര 'സീനിയർ ലിവിങ്' (മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായുള്ള പാർപ്പിട പദ്ധതികൾ) വിപണികളായി ബംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, പുനെ എന്നീ നഗരങ്ങൾ മാറുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ താമസസ്ഥലത്തിനപ്പുറം ജീവിതനിലവാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പർമാരും ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്.
സ്ക്വയർ യാർഡ്സിന്റെ 'സീനിയർ ലിവിങ് റിപ്പോർട്ട് 2026' പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ ലിവിങ് വിപണി 2026-ലെ 4.31 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2031 ഓടെ 11.43 ബില്യൺ ഡോളറായി വളരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തിയ മുൻനിര വിപണികളിൽ ബംഗളൂരു ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഹൈദരാബാദും പുനെയുമാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. വരുന്ന ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദായിരിക്കുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.
വിരമിക്കൽ ജീവിതത്തോടുള്ള ആളുകളുടെ സമീപനത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഈ നഗരങ്ങളോടുള്ള പ്രിയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൃത്യമായ ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, വെൽനസ് സൗകര്യങ്ങൾ, ദിനചര്യകൾക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് പല മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ?
ബംഗളൂരു: അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, മികച്ച റസിഡൻഷ്യൽ മേഖലകൾ, സംഘടിതമായ സീനിയർ ഹൗസിങ് സെഗ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ ബംഗളൂരു ഈ വിപണിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം നഗരത്തിൽ നിലവിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഹൈദരാബാദ്: വളർച്ചാ സാധ്യതകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദ് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. താരതമ്യേന താങ്ങാനാവുന്ന വസ്തുവില, ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രാപ്യത, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സീനിയർ ലിവിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ഹൈദരാബാദിനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. 2031 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് (CAGR) നേടാൻ ഹൈദരാബാദിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പുനെ: ശക്തമായ പാർപ്പിട അടിത്തറ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ, സീനിയർ ഹൗസിങ്ങിന്റെ നിലവിലുള്ള ലഭ്യത എന്നിവ പുനെയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ലഭ്യമാകൽ, താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവുകൾ, അനുയോജ്യമായ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ ലിവിങ് മേഖലയുടെ വളർച്ച നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്ന് ഈ നഗരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വീടിനുമപ്പുറം ഒരു ജീവിതശൈലി
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള വീടുകളുടെ ആവശ്യകതയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഖകരമായ താമസസ്ഥലത്തോടൊപ്പം ദൈനംദിന ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്ന സേവനങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയാണ് മുതിർന്നവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഹൗസ് കീപ്പിങ്, ഡൈനിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, സാമുദായിക കൂടിച്ചേരലുകൾക്കുള്ള ഇടങ്ങൾ, അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദിവസേനയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആകുലതകളില്ലാതെ, സ്വയം പര്യാപ്തതയോടെയും സ്വതന്ത്രമായും ജീവിക്കാൻ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സീനിയർ ഹൗസിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും നിലവിലെ ലഭ്യതയും തമ്മിലുള്ള വലിയ വിടവിലാണ് വളർച്ചാ സാധ്യത വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സീനിയർ ലിവിങ് വീടുകളുടെ ആവശ്യകത ഏകദേശം 20–22 ലക്ഷം യൂനിറ്റുകളാണെങ്കിലും, നിലവിൽ ലഭ്യമായത് വെറും 25,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണെന്ന് കൊളിയേഴ്സ് ഇന്ത്യ വിലയിരുത്തുന്നു. 2030 ഓടെ ആവശ്യകത 30 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഉയരുമെന്നും സംഘടിത ലഭ്യത ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളിൽ എത്തുമായിരിക്കും എന്നും കമ്പനി കണക്കാക്കുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 15 നഗരങ്ങളാണ് സീനിയർ ലിവിങ് വളർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ, വഡോദര, നാസിക്, കൊച്ചി, മൈസൂരു, തിരുപ്പതി, ഹരിദ്വാർ, വാരാണസി, അയോധ്യ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ ജീവിതച്ചെലവ്, വലിയ ഭൂപ്രദേശ ലഭ്യത, മികച്ച പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും എന്നിവ ഈ ചെറുനഗരങ്ങളെ ഡെവലപ്പർമാർക്കും മുതിർന്ന ബയർമാർക്കും ഒരുപോലെ ആകർഷകമാക്കുന്നു. തിക്കും തിരക്കുമുള്ള ചെലവേറിയ മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി തികച്ചും സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ചുരുക്കത്തിൽ, ബംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, പുനെ എന്നീ നഗരങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ ലിവിങ് വിപണി ഒരു പുതിയ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, മികച്ച പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഗുണമേന്മയുള്ള പരിചരണവും ദൈനംദിന പിന്തുണയും നൽകാൻ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ മേഖലയുടെ ദീർഘകാല വിജയം.