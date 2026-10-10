ടി.വി.എസ് പിന്തുടർച്ചാവകാശം: ആസ്തി ഉടമസ്ഥതയെച്ചൊല്ലി വേണു ശ്രീനിവാസനും മല്ലികയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം

ടി.വി.എസ് പിന്തുടർച്ചാവകാശം: ആസ്തി ഉടമസ്ഥതയെച്ചൊല്ലി വേണു ശ്രീനിവാസനും മല്ലികയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസംtext_fields
മുംബൈ: ടി.വി.എസ് മോട്ടോർ ചെയർമാൻ വേണു ശ്രീനിവാസന്റെയും വ്യവസായി മല്ലിക ശ്രീനിവാസന്റെയും കുടുംബത്തിൽ കുടുംബ സ്വത്ത് വിഭജനത്തിൽ തർക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മക്കളായ ലക്ഷ്മി വേണു, സുദർശൻ വേണു എന്നിവർക്കിടയിലാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 18 മാസമായി ഈ തർക്കം തുടരുകയാണ്.
ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നിയമപോരാട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കുടുംബം. വേണുവും സുദർശനും ഒരുഭാഗത്തും, മല്ലികയും ലക്ഷ്മിയും ആസ്തി വിഭജനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മറുഭാഗത്തും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഡൈ-കാസ്റ്റിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ വ്യവസായം നടത്തുന്ന സുന്ദരം ക്ലേട്ടന്റെ ചുമതല ലക്ഷ്മിയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ടി.വി.എസ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെയും ടി.വി.എസ് ഹോൾഡിങ്സിന്റെയും തലവൻ സുദർശനാണ്. 2024 മാർച്ച് 21ന് കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രം ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
കുടുംബ ആസ്തികളുടെ വിഭജനം ഈ ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ ഔദ്യോഗികമാക്കിയെന്നും, ലക്ഷ്മിക്ക് എസ്.സി.എല്ലും സുദർശന് ടി.വി.എസ് മോട്ടോറും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായും വിവരങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, കരാർ കുടുംബ ബ്രാൻഡിന്റെ ഉപയോഗവും മത്സരവിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും, ആസ്തികളുടെ ഉടമസ്ഥത ഇതിലൂടെ തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മല്ലികയ്ക്കും ലക്ഷ്മിക്കും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ഇരു ബിസിനസുകളുടെയും വിപണി മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വർധിച്ചതാണ് തർക്കം രൂക്ഷമാക്കിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയിലെ ക്ലോസിങ് പ്രകാരം ടി.വി.എസ് മോട്ടോറിന്റെ വിപണി മൂല്യം 1.83 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്, അതേസമയം എസ്.സി.എല്ലിന്റേത് 24,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ടി.വി.എസ് മോട്ടോറിന്റെ വിപണി മൂല്യം ഏകദേശം നാലിരട്ടിയായി വർധിച്ചു.
ടി.വി.എസ് മോട്ടോറിൽ 50.26% ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ടി.വി.എസ് ഹോൾഡിങ്സിന്റെ ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമയായി സുദർശൻ മാറിയ വിവരം 2025 ഏപ്രിലിൽ ഓഹരി വിപണികളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരു ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്ന് ലക്ഷ്മി വാദിക്കുന്നു.
സഹോദരങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തിക ഒത്തുതീർപ്പുകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മല്ലികയുടെ പക്ഷം എതിർക്കുന്നു. വേണുവിന്റെ കുടുംബ സ്വത്തിന്മേൽ രണ്ട് മക്കൾക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ സുന്ദരം ക്ലേട്ടനിൽ ചെയർമാനായി വേണു ചുമതലയേൽക്കുകയും ഭരണപരമായ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
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