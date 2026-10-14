അൺലിമിറ്റഡ് 5G യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ബില്ലുകളിൽ വൻ വർധനവിന് സാധ്യത

അൺലിമിറ്റഡ് 5G യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ബില്ലുകളിൽ വൻ വർധനവിന് സാധ്യതtext_fields
അൺലിമിറ്റഡ്, സൗജന്യ 5G സേവനങ്ങളുടെ യുഗം അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ വൈകാതെ തന്നെ ഫോൺ ബില്ലുകൾ ഉയർന്നേക്കും. ഡാറ്റാ ഉപഭോഗം നിരന്തരം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നിലവിലെ സൗജന്യ മോഡൽ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും 5G സേവനങ്ങൾക്ക് പണം ഈടാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അനലിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സെൻട്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വിപണിയിലെ ഏകീകരണത്തിന് ശേഷം അനുകൂല സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടെലികോം മേഖലയിൽ 12% മുതൽ 15% വരെ നിരക്ക് വർധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം. 2G-യിൽ നിന്ന് 4G/5G-യിലേക്കുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറ്റം, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് വരിക്കാരുടെ വർധനവ്, ക്വാർട്ടറിലെ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ വളർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ടെലികോം മേഖല മൂന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനികളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ അടങ്ങുന്ന ഒളിഗോപൊളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എയർസെൽ, ആർകോം, ടാറ്റാ ഡൊക്കോമോ തുടങ്ങിയ പഴയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് പോയതോടെ മത്സരരംഗത്തുള്ള കമ്പനികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു.
കോംപറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (CCI) 2021ൽ നടപ്പാക്കിയ പഠനമനുസരിച്ച്, 1999ൽ പുതിയ ടെലികോം നയം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ 13 സ്വകാര്യ 2G സേവന ദാതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2019 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് എട്ടായി കുറഞ്ഞു. വിപണിയിലെ മത്സരവും കേന്ദ്രീകരണവും അളക്കുന്ന 'ഹെർഫിൻഡാൽ-ഹിർഷ്മാൻ ഇൻഡക്സ്' (HHI) 1,198-ൽ നിന്ന് 2,938 ആയി ഉയർന്നു. എച്ച്.എച്ച്.ഐ സ്കോർ 2,500-ന് മുകളിലാകുന്നത് വിപണിയിൽ ഏതാനും ചില കമ്പനികളുടെ ആധിപത്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആകെ ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 135 കോടി കടന്നു. ഇതിൽ 92.32% വിപണി വിഹിതവും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ കൈകളിലാണ്, എന്നാൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം 7.68% മാത്രമാണ്. 'ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സർവീസസ്-ഇയർലി പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്' റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2026 മാർച്ച് വരെ 39.41% വിപണി വിഹിതവുമായി റിലയൻസ് ജിയോ ആണ് ഒന്നാമത്. 37.04% വിഹിതവുമായി ഭാരതി എയർടെൽ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. 14.98% വിഹിതവുമായി വോഡഫോൺ ഐഡിയ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
മറ്റൊരു പ്രമുഖ റേറ്റിങ് ഏജൻസിയായ ഐ.സി.ആർ.എ 2026 മേയിൽ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ടെലികോം മേഖല നേരിടുന്ന ഭീമമായ കടബാധ്യത പുതിയ കമ്പനികൾക്ക് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ തടസമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ കമ്പനിക്ക് സ്പെക്ട്രം വാങ്ങുന്നതിനും ആധുനിക 5G നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ മുൻകൂറായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. തുടർച്ചയായ നിയമതർക്കങ്ങളും, വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന സങ്കീർണ്ണതകളും, മേഖലയിലുള്ള 5.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഭീമമായ കടബാധ്യതയും പുതിയ നിക്ഷേപകരെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു.
വളർച്ചാ പ്രവചനങ്ങൾ
'ഗ്ലോബൽഡാറ്റ' 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2024 നും 2029 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം, പേ-ടിവി സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രതിവർഷം 6% തോതിൽ (CAGR) വളരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ, മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് (പ്രത്യേകിച്ച് 4G/5G) ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതോടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റാ വരുമാനം 10.6% നിരക്കിലും, ഫിക്സഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരുമാനം 7.3% നിരക്കിലും വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 21ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഭീമമായ 'ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്' ഐ.പി.ഒ (IPO)-യ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
300 രൂപ ARPU ലക്ഷ്യം
ഓരോ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നുമുള്ള ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) 300 രൂപയായി ഉയർത്തുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തിലെ (Q1) കണക്കുകൾ പ്രകാരം എയർടെലിന്റെ ആർപ്പു (ARPU) 264 രൂപയിലെത്തി. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 250 രൂപയായിരുന്നു.
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