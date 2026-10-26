ഇന്ത്യയിലുടനീളം 3500 കോടി ചെലവിൽ എ.ഐ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് നിർമിക്കാൻ ടാറ്റാ കമ്യൂണിക്കേഷൻtext_fields
ഇന്ത്യയിലെ എ.ഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളെയും പ്രധാന ബിസിനസ് ഹബ്ബുകളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 10,000 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അതിവേഗ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് നിർമിക്കുന്നതിനായി ടാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് 3,700 കോടിയിലധികം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ക്ലൗഡ് സേവനദാതാക്കളിൽ നിന്നും വൻകിട സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് കമ്പനിയുടെ ഈ നീക്കം.
ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിങ്ങിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഈ നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. നിർദ്ദിഷ്ട വിപുലീകരണത്തിലൂടെ ശൃംഖലയിലേക്ക് ഏകദേശം 6 പെറ്റാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ശേഷി കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. 2030 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും 2036 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും ഇടയിലാണ് ഈ അധിക ശേഷി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നാഷനൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ബി.എസ്.ഇക്കും സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം പ്രവർത്തന ലാഭത്തിൽ നിന്നുള്ള പണലഭ്യത ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഈ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുക.
"എ.ഐ സൂപ്പർ ഹൈവേ" എന്ന് കമ്പനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഡാറ്റാ സെന്റർ ക്ലസ്റ്ററുകളെ ഹൈപ്പർസ്കേലറുകൾ, ക്ലൗഡ് സേവനദാതാക്കൾ, ഗ്ലോബൽ കാപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകൾ, ബാങ്കുകൾ, അതിവേഗവും വിശ്വസനീയവുമായ ഡാറ്റാ കണക്ഷനുകൾ ആവശ്യമായ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള വിപുലീകരണ പദ്ധതി
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നെറ്റ്വർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ ടാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുംബൈ-പൂനെ-ഹൈദരാബാദ്-ചെന്നൈ റൂട്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എ.ഐ, ഹൈപ്പർസ്കെയിൽ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാതയായാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ വിശാഖപട്ടണം (വിശാഖ്), ഭുവനേശ്വർ, ജാംനഗർ, ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ തീരത്തെയും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെയും ഡാറ്റാ സെന്റർ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലേക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി വികസിപ്പിക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന എ.ഐ, ഡാറ്റാ സെന്റർ ഹബ്ബുകളെ അന്താരാഷ്ട്ര കേബിൾ ലാൻഡിങ് സ്റ്റേഷനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആഭ്യന്തര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രമുഖ ആഗോള എ.ഐ ഹബ്ബുകളും തമ്മിലുള്ള വിവരകൈമാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ഈ നിക്ഷേപം ആഗോള എ.ഐ, ക്ലൗഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ഹൈപ്പർസ്കേലറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, മൾട്ടിനാഷനൽ കമ്പനികൾ, ഉയർന്നുവരുന്ന ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
നെറ്റ്വർക്ക് ശേഷി വർധിക്കും
സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിങ് അനുസരിച്ച്, ടാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് നിലവിൽ 1.25 Pbps നെറ്റ്വർക്ക് ശേഷിയാണുള്ളത്, ഇതിന്റെ 70-80% നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. പുതുതായി 6 Pbps ശേഷി കൂടി എത്തുന്നതോടെ ഡാറ്റാ ട്രാഫിക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശേഷി വലിയ തോതിൽ വർധിക്കും.
5,00,000 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള സമുദ്രത്തിനടിയിലൂടെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ശൃംഖലയും 2,00,000 കിലോമീറ്ററിലധികം കരയിലൂടെയുള്ള ഫൈബർ ശൃംഖലയും കമ്പനിക്കുണ്ട്. എ.ഐ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്ലൗഡ് സേനങ്ങൾക്കുമുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഈ പുതിയ വിപുലീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വിപണിയിൽ വലിയൊരു അവസരമാണ് തങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നും, ഇടത്തരം കാലയളവിൽ ഇത് $1 ബില്യണിലധികം മൂല്യമുള്ള വിപണിയായി വളരുമെന്നും ടാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എം.ഡി.യും സി.ഇ.ഓ.യുമായ ഗണേഷ് ലക്ഷ്മിനാരായണൻ, അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
എ.ഐ ക്ലൗഡ് ഡിമാൻഡ് ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് നിക്ഷേപം
ക്ലൗഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വീകാര്യത, എ.ഐ വിന്യാസം, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യകത എന്നിവ വർധിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡാറ്റാ സെന്റർ വ്യവസായം കൂടുതൽ വികസിക്കുമെന്ന് ടാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെയും ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെയും ആവശ്യകതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഫൈബർ ശൃംഖലയ്ക്കൊപ്പം തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള നാഷണൽ ലോംഗ് ડિസ്റ്റൻസ് (NLD), മെട്രോ നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവയും കമ്പനി തുടർന്നും വികസിപ്പിക്കും.
അടുത്ത തലമുറ AI ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കണക്റ്റിവിറ്റി അടിത്തറ പണിയുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ആഗോള ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതി. 2030 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2036 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ വിപുലീകരണം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുക.