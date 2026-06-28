ഒരു ദിർഹം മുതൽ സ്വർണ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങാം; പുത്തൻ ഡിജിറ്റൽ ഓഫറുകളുമായി ‘ദുബൈ ഐൻ ഗോൾഡ്'text_fields
ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവും സുരക്ഷിതവുമായ നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് സ്വർണ സമ്പാദ്യം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലോ പണപ്പെരുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിലോ പോലും മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏക സമ്പാദ്യമാണത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളായോ നാണയങ്ങളായോ വലിയ തുക നൽകി മാത്രമേ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് പോലുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്കും തങ്ങളുടെ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ തുകക്ക് പോലും സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും.
തങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടുന്ന സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് സ്വർണം. കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവോ വിപണിയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളോ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കാറില്ല എന്നതുതന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എവിടെവെച്ചും എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് സ്വർണ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ളതും ശുദ്ധവുമായ സ്വർണം കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുകൂല ഘടകമാണ്.
ഒരുദിർഹം മുതൽ സ്വർണ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങാം
പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, സ്വന്തമായി ഒരു വീട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചുള്ള മടക്കയാത്ര തുടങ്ങിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം കരുതിവെക്കാൻ സ്വർണ സമ്പാദ്യം ഏറെ സഹായിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നൽകി മാത്രമേ സ്വർണം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ, ഇന്ന് ചെറിയ തുകകൾക്ക് പോലും ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് വഴിയോ അല്ലാതെയോ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ, ഓരോ പ്രവാസിയും തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം സ്വർണമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കും.
യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ സ്വർണ വ്യാപാരികളായ ‘ദുബൈ ഐൻ ഗോൾഡ്’ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആകർഷകമായ പുത്തൻ സ്വർണ-വെള്ളി സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കേവലം ഒരു ദിർഹം മുതൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വാങ്ങി സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങാമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡാക്കി മാറ്റാം
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്വർണം ഓൺലൈനായി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനും, തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഒരു ഗ്രാം തികയുമ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണത്തെ ഭൗതിക (ഫിസിക്കൽ) സ്വർണമായി മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യവും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, കാർഡ് പേയ്മെന്റുകൾ എന്നിവ വഴി എളുപ്പത്തിൽ പണമിടപാടുകൾ നടത്താം. യു.എ.ഇയിലുടനീളം ഡെലിവറി സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.
വെൽക്കം ബോണസും റഫറൽ ബോണസും
പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വൻ തുകയുടെ ബോണസ് ഓഫറുകളും ദുബൈ ഐൻ ഗോൾഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി 100 ദിർഹത്തിന് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 20 ദിർഹം വെൽക്കം ബോണസ് ആയി അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ഈ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർ നടത്തുന്ന 100 ദിർഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാങ്ങലിന് നിങ്ങൾക്ക് 10 ദിർഹം റഫറൽ ബോണസും സ്വന്തമാക്കാം.
ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ദുബൈ ഗോൾഡ് സൂക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം ദുബൈ ഐൻ ഗോൾഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറും ഓഫീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ടെത്തിയും സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കുറഞ്ഞ തുകയിൽ സുരക്ഷിതമായി സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്.
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