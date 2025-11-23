Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightബിസിനസ്​ തുടങ്ങാൻ...
    Biz News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:41 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 4:04 PM IST

    ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാൻ നടപടി ലളിതം

    text_fields
    bookmark_border
    ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാൻ നടപടി ലളിതം
    cancel
    Listen to this Article

    മാന്യമായ ഏത്​ ബിസിനസിനും വളരാൻ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ്​ യു.എ.ഇയുടേത്​. പക്ഷെ, ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാണ്​. അത്​ പാലിക്കുന്നവർക്ക്​ എല്ലാ പിന്തുണയും ഇവിടത്തെ സർക്കാറിന്‍റെ ഭാഗത്ത്​ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്​ യു.എ.ഇയിലെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച്​ കൃത്യമായ ധാരണ ആവശ്യമാണ്​. വ്യക്​തിപരമായി ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കു​മ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയനഷ്ടവും റിസ്കും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്​ മികച്ച കൺസൽട്ടൻസിയുടെ സഹായം തേടുകയാണ്​ ഉചിതം​.

    ബിസിനസ്​ കൺസൽട്ടൻസി രംഗത്ത്​ 20 വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ​ അജ്​മാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ മനാമ ബിസിനസ്​ കൺസൽട്ടൻസി. ഏത്​ സംരംഭകനും ലൈസൻസ്​ നേടുന്നതിന്​ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തരം നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള​ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രാപ്​തരായ ജീവനക്കാരാണ്​ അൽ മനാമ ബിസിനസ്​ കൺസൽട്ടൻസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേൻമ. ​അൽ മനാമയിൽ നിന്ന്​ സേവനം തേടുന്നവർക്കായി ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളുമായി ലക്കി ഡ്രോ ക്യാമ്പയ്​നും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    നവംബർ 10 മുതൽ ജനുവരി ഒമ്പത് വരെ​ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ട്​ മാസത്തെ ക്യാമ്പയ്​നിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്​ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക്​ ഒന്നാം സമ്മാനമായി സ്വർണ നാണയം, രണ്ടാം സമ്മാനം ​ ബുർജ്​ ഖലീഫ, മിറാക്ക്​ൾ ഗാർഡൻ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ (രണ്ട്​ പേർക്ക്​), മൂന്നാം സമ്മാനമായി ഡിന്നർ സെറ്റ്​ (മൂന്ന് ​പേർക്ക്​) എന്നിവ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ക്യാമ്പയ്​ൻ കാലളവിൽ ഫ്രീ​സോൺ ലൈസൻസിന്​ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്​ ഗോൾഡ്​ കോയിനും സൗജന്യമായി ബിസിനസ്​ കൺസൾട്ടിങ്ങും ലഭിക്കും. മെയിൽൻലാൻഡിലും, ഫ്രീസോണിലും ബിസിനസ്​ തുടങ്ങുന്നതിന്​ ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും പിന്തുണയും, വിസ, പി.ആർ.ഒ സേവനങ്ങൾ, ട്രാവൽ ആൻഡ്​ ഹോളിഡേ പാക്കേജുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ അറ്റസ്​റ്റേഷൻ ആൻഡ്​ ട്രാൻസ്​ലേഷൻ സർവിസുകളിലാണ്​ അൽമനാമ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്​.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്​ 0547349001 | 800626262.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBusiness News
    News Summary - simple step to start business
    Similar News
    Next Story
    X