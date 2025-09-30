Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightകിലോക്ക്​ ഒന്നരലക്ഷം;...
    Biz News
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:40 AM IST

    കിലോക്ക്​ ഒന്നരലക്ഷം; വെ​ള്ളി വി​ല​യും കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കിലോക്ക്​ ഒന്നരലക്ഷം; വെ​ള്ളി വി​ല​യും കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം വെ​ള്ളി വി​ല​യും കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​രു​കി​ലോ വെ​ള്ളി​ക്ക്​ ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാ​മി​ന്​ 150 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ ​ഗ്രാ​മി​ന്​ 93 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന ​വി​ല​യാ​ണ്​ ഒ​മ്പ​തു​മാ​സം​കൊ​ണ്ട്​ 150 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്ത്​ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും വെ​ള്ളി​ക്ക്​ നേ​ട്ട​മാ​കു​ന്നു. ദീ​പാ​വ​ലി സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​രു​കി​ലോ വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല 1.70 ല​ക്ഷം വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ൻ കു​തി​പ്പ്

    കൊ​ച്ചി: റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച്​ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ൻ കു​തി​പ്പ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ര​ണ്ട്​ ത​വ​ണ​യാ​യി ഗ്രാ​മി​ന്​ 130 രൂ​പ​യും പ​വ​ന്​ 1040 രൂ​പ​യും വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ​വ​ൻ വി​ല ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി 85,000 രൂ​പ ക​ട​ന്നു. ഗ്രാ​മി​ന്​ 10,715 രൂ​പ​യും പ​വ​ന്​ 85,720 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ വി​ല. വൈ​കാ​തെ പ​വ​ന്​ 86,000 ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗ്രാ​മി​ന്​ 55 രൂ​പ​യും പ​വ​ന്​ 440 രൂ​പ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ അ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഗ്രാ​മി​ന്​ 85 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 10,670 രൂ​പ​യും പ​വ​ന്​ 680 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 85,360 രൂ​പ​യു​മാ​യി. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം​ യ​ഥാ​ക്ര​മം 45 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 10,715 രൂ​പ​യി​ലും 360 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 85,720 രൂ​പ​യി​ലും എ​ത്തി. പ​വ​ൻ വി​ല 86,000ൽ ​എ​ത്താ​ൻ ഇ​നി 280 രൂ​പ​യു​ടെ അ​ക​ലം മാ​ത്രം. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം ഗ്രാ​മി​ന്​ 1095 രൂ​പ​യും പ​വ​ന്​ 8760 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:price hikesilver price
    News Summary - Silver prices also jumping
    Similar News
    Next Story
    X