5 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ 'സെലിബ്രിറ്റി' ആയി പരിഗണിക്കാൻ സെബി; പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെtext_fields
ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ സാമ്പത്തിക പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ "സെലിബ്രിറ്റികൾ" ആയി പരിഗണിക്കാൻ സെബി നീക്കം നടത്തുന്നു. ജൂൺ 23ന് പുറത്തിറക്കിയ കോമൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോഡ് സംബന്ധിച്ച കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറിൽ, സിനിമാ താരങ്ങൾക്കും കായിക താരങ്ങൾക്കും പുറമേ ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർമാർ, ടെലിവിഷൻ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, റിയാലിറ്റി ഷോ മത്സരാർഥികൾ, എ.ഐ വഴി നിർമിച്ച വെർച്വൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറുകൾ എന്നിവരെയും "സെലിബ്രിറ്റി" എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സെബി നിർദേശിക്കുന്നു.
സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപ ഉപദേശകർ, ഗവേഷണ അനലിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സെബി നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഏകീകൃത പരസ്യ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ജൂലൈ 14 വരെ ഈ കരട് ചട്ടക്കൂടിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നടപ്പിലായാൽ, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുമായും സെലിബ്രിറ്റികളുമായും സഹകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, കായികതാരങ്ങൾ, ടി.വി അവതാരകർ എന്നിവർ പരിധിയിൽ
സെബിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ് (ട്വിറ്റർ) തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സോ സബ്സ്ക്രൈബർമാരോ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസറുകൾ സെലിബ്രിറ്റികളായി മാറും. ഒളിമ്പിക്സ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കായികതാരങ്ങളെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുറഞ്ഞത് ഒരു സീസണിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10 എപ്പിസോഡുകളിലോ ക്വിസ് ഷോകൾ, കുക്കിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം, കോമഡി ഷോകൾ തുടങ്ങിയ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചവരും സെലിബ്രിറ്റികളായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. റിയാലിറ്റി ഷോകളിലെ വിജയികളും റണ്ണർ-അപ്പുകളും ഈ പരിധിയിൽ വരും.
എ.ഐ വഴി നിർമിച്ച ഇൻഫ്ലുവൻസറുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും
ഈ നിർദ്ദേശത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊന്ന് വെർച്വൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളുള്ള വെർച്വൽ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ, പരസ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ കഥാപാത്രത്തെയും സെലിബ്രിറ്റിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സെബിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ അനുവദിക്കും; ഉൽപ്പന്ന എൻഡോഴ്സ്മെന്റുകൾ പാടില്ല
പുതിയ കോമൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോഡ് പ്രകാരം സെബി അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നേരിട്ട് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കില്ല. നിക്ഷേപകരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണം.
നിക്ഷേപകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, പരസ്യങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന താരതമ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ, അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ പാടില്ലെന്നും സെബി കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
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