    Biz News
    Biz News
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:40 AM IST

    4000 കോടിയുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സഫാ ഗോൾഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സ്

    4000 കോടിയുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സഫാ ഗോൾഡ് ആൻഡ്​ ഡയമണ്ട്സ്
    സ​ഫാ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ പു​തി​യ ലോ​ഗോ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ബേ​സി​ൽ ജോ​സ​ഫ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പ്ര​മു​ഖ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ സ​ഫാ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്, ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലും സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 100 ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളും 250 ക്ലാ​ര​സ് ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ സ്റ്റോ​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കും. 2030ഓ​ടെ 4000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ചു​വ​ടാ​യി സ​ഫാ ജ്വ​ല്ല​റി, ക്ലാ​ര​സ് ഡി​സൈ​ന​ർ ജ്വ​ല്ല​റി എ​ന്നീ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ ‘സ​ഫാ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്’ എ​ന്ന ഒ​രു ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. ക്ലാ​ര​സി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ജ്വ​ല്ല​റി ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തും. 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള സ​ഫാ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ പു​തി​യ ലോ​ഗോ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ ന​ട​ൻ ബേ​സി​ൽ ജോ​സ​ഫ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ബ്രാ​ൻ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം​വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ലും സ​ഫാ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​ടി.​എം.​എ. സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ആ​ന്ധ്ര പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ഫാ ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ കെ.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ജാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ദു​ബൈ, തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ഫാ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ, സ​ഫാ ഗ്രൂ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഗ്രൂ​പ്പ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഹെ​ഡ് ഡി.​​കെ. അ​ഖി​ൽ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഹെ​ഡ് കെ.​ടി. സൈ​ഫു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം, സ​ഫാ ഗ്രൂ​പ്പ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് വി.​എ. ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:KochiBusiness NewsSafa GoldMalappuram
