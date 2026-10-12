ഡോളറിന് തളർച്ച: രൂപയുടെ മൂല്യം 1% ഉയർന്ന് 95.77 ലെത്തി

ഡോളറിന് തളർച്ച: രൂപയുടെ മൂല്യം 1% ഉയർന്ന് 95.77 ലെത്തിtext_fields
മുംബൈ: ആദ്യഘട്ട വ്യാപാരത്തിൽ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 1% ഉയർന്ന് 95.77 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വിപണി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡോളറിന് 96.73 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രൂപയുടെ മൂല്യം. മറ്റ് ഏഷ്യൻ കറൻസികൾ നേരിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോടെ തുടർന്നപ്പോൾ വിദേശനാണ്യ വിപണിയിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കാൻ രൂപയ്ക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ മുന്നേറ്റത്തിനിടയിലും, ഈ വർഷം ഇതുവരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ 6.6% ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രൂപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശനാണ്യ ഡെറിവേറ്റീവ് കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശനിയാഴ്ച വിലക്കി. കൂടാതെ, വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാതെയുള്ള ഇടപാടുകളുടെ പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചില എഫ്.എക്സ് കരാറുകൾക്കായി 20% പണം മാറ്റിവെക്കാൻ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള ഹെഡ്ജിങ് ചെലവ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാരണമായേക്കും.
ബാങ്കുകൾക്ക് വിദേശനാണ്യ ഫോർവേഡ് കരാറുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അധികച്ചെലവുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഈ നടപടികൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഹെഡ്ജിങ് തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും വിദേശനാണ്യ വിപണിയിലെ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഡോളറിനായുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതിക്കാരുടെ ഡോളർ ആവശ്യകത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പുറമെ, എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡോളർ വാങ്ങുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഐ പ്രത്യേക വിൻഡോ തുറന്നു. ഇത് പൊതുവിപണിയിൽ നിന്നുള്ള ഇവരുടെ ഡോളർ വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കും.
ഡോളർ ഇൻഡക്സ്
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കടുക്കുന്നതിനിടെ, ഈ ആഴ്ച അവസാനം വരാനിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ യു.എസ് പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിച്ചതോടെ, തിങ്കളാഴ്ച ഏഷ്യൻ വിപണിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഡോളർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചു. ആറ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള ഡോളറിന്റെ മൂല്യം അളക്കുന്ന 'ഡോളർ ഇൻഡക്സ്' 102.14 നടുത്തായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ 18 മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിനോട് അടുത്താണ്. ജപ്പാനിലെ വിപണികൾക്ക് അവധിയായതിനാൽ ഏഷ്യൻ മേഖലയിലുടനീളം വ്യാപാരം പരിമിതമായ അളവിലായിരുന്നു നടന്നത്.
യമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികൾ സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയും വാരാന്ത്യത്തിൽ രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായി. യുക്രെയ്നും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഊർജ വെടിനിർത്തലിനെക്കുറിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനവും എണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു. ഏഷ്യൻ വ്യാപാര സമയത്ത് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 1% കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 103.55 ഡോളറിലെത്തി.
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