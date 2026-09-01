യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചു

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യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചുtext_fields
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News Summary - Petrol and diesel prices increase in the UAE
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ആഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നിരക്ക് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
പുതുക്കിയ ഇന്ധന നിരക്കുകൾ (ലിറ്ററിന്)
- സൂപ്പർ 98: 3.80 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.60 ദിർഹം)
- സ്പെഷൽ 95: 3.69 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.49 ദിർഹം)
- ഇ-പ്ലസ് 91: 3.61 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.41 ദിർഹം)
- ഡീസൽ: 4.30 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.80 ദിർഹം)
മേഖലയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും വീണ്ടും നിരക്കുകൾ ഉയരുകയായിരുന്നു.
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