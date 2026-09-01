Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എ.ഇയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചു
    cancel

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ആഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും നിരക്ക്​ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

    പുതുക്കിയ ഇന്ധന നിരക്കുകൾ (ലിറ്ററിന്)

    • സൂപ്പർ 98: 3.80 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.60 ദിർഹം)
    • സ്പെഷൽ 95: 3.69 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.49 ദിർഹം)
    • ഇ-പ്ലസ് 91: 3.61 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.41 ദിർഹം)
    • ഡീസൽ: 4.30 ദിർഹം (ആഗസ്റ്റിൽ 3.80 ദിർഹം)

    മേഖലയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും വീണ്ടും നിരക്കുകൾ ഉയരുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Petrol and diesel prices increase in the UAE
    Next Story
    X