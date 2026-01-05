Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    Biz News
    Posted On
    5 Jan 2026 3:01 PM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 3:01 PM IST

    അമിത വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനികൾക്ക് പിഴ ചുമത്താൻ കേന്ദ്രം

    അമിത വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനികൾക്ക് പിഴ ചുമത്താൻ കേന്ദ്രം
    മുംബൈ: ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കി ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷൻസി (ബി.ഇ.ഇ). എയർ കണ്ടീഷനർ, റഫ്രിജറേറ്റർ, ടി.വി തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപ​കരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് കടുപ്പിച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ പതിച്ച എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ലേബലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നിർമാതാക്കളിൽനിന്ന് പിഴ ഈടാക്കും. ബി.ഇ.ഇ ​എനർജി ടെസ്റ്റ് നടത്തി അംഗീകാരം നൽകിയ ശേഷം ഉപഭോക്താക്കളെ കബളപ്പിക്കാൻ എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ലേബലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചാലും നടപടി സ്വീകരിക്കും.

    എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ലേബലിൽ അവകാശപ്പെടുന്നതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപ​കരണങ്ങൾ അമിതമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബി.ഇ.ഇ നീക്കം. ഓൺലൈനിലും കടകളിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങളിലെ എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ലേബൽ പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ബി.ഇ.ഇ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. ഈ വർഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി (അപ്ലയൻസ് ലേബലിംഗ് ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ്) ചട്ടങ്ങൾ ​പ്രകാരമായിരിക്കും നടപടി.

    പുതിയ നിയമ പ്രകാരം എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങളിൽ എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ലേബൽ പതിക്കണം. കടകളിൽ മാത്രമല്ല, ഓൺ​ലൈൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഉത്പന്നങ്ങളിലും ലേബൽ നൽകണം. ചട്ട ലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകുകയും പിഴ ഈടാക്കുകയും ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന തടയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ബി.​ഇ.ഇ അറിയിച്ചു. പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറുകളുടെ വിവരം നൽകണമെന്ന് കമ്പനികളോട് ബി.​ഇ.ഇ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനായാണ് എനർജി ലേബലുകൾ ബി.ഇ.ഇ നവീകരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഊർജ ലേബൽ ചട്ട പ്രകാരം ഇലക്​ട്രോണിക്സ് ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തണം.

    News Summary - Penalties coming: Electronics cos may face action on foul power play
