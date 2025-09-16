Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:46 AM IST

    പണം ഇന്നു വരും, നാളെ പോകും, പക്ഷേ മറ്റന്നാൾ?

    പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ ധാ​രാ​ളി​ത്തം ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ ‘സാ​മ്പ​ത്തി​ക പൊ​ലീ​സി​ങ്’ ന​ട​ത്താ​തെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    പണം ഇന്നു വരും, നാളെ പോകും, പക്ഷേ മറ്റന്നാൾ?
    പ​ണം ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം സു​ഖ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ശ​രി​യാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തേ പ​ണം ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ​ക്കും വ​ഴി​വെ​ക്കും, കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം. പ​ണ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് സ്വ​സ്ഥ​ത കെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഈ ​ത​ർ​ക്ക​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ധി​കം നീ​ളാ​ൻ ഇ​ട​വ​രു​ത്താ​തെ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ‘ധാ​രാ​ളി​ത്ത’ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തു പ​തി​യെ വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പി​ന്നെ സ്ഥി​രം ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ ചെ​ല​വി​ട​ൽ സ​സൂ​ക്ഷ്മം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​രു ‘സാ​മ്പ​ത്തി​ക പൊ​ലീ​സ്’ ആ​യി മാ​റി സീ​ൻ മൊ​ത്തം അ​ല​മ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​മി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​ഃശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മി​ല്ലാ​യ്മ​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല ഈ ​ധാ​രാ​ളി​ത്തം. മ​റി​ച്ച് മനോസ​മ്മ​ർ​ദം മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും മൂ​ഡ് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ചി​ല​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന, ‘റീ​ട്ടെ​യി​ൽ തെ​റ​പ്പി’ എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ങ്ങ​ൽ ശീ​ല​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, അ​വ​രു​ടെ അ​മി​ത ചെ​ല​വി​ട​ലി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഒ​പ്പം സാ​ധാ​ര​ണ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ലും ധൂ​ർ​ത്തും ത​മ്മി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ശേ​ഷം പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    സൂ​ച​ന​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    ‘‘വ​ര​വി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത്, ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ വീ​ട്ടു പ​ല​ച​ര​ക്കു സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക, പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ത്ത് നി​ര​ന്ത​രം ആ​ധി പി​ടി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ങ്കാ​ളി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.’’ -സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ അ​ഭി​ഷേ​ക് കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സ്വ​ന്തം ബ​ജ​റ്റി​ലൊ​തു​ങ്ങു​ന്ന ചെ​ല​വി​ട​ൽ, കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ്പാ​ദ്യശീ​ലം, വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന അ​മി​ത ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന​പ്പു​റം കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ധാ​രാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. പ​ണ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി പ​ങ്കാ​ളി​യു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ധാ​രാ​ളി​ത്തം കാ​ര​ണം സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​നോ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഫ​​ണ്ടി​നോ മാ​റ്റി വെ​ക്കാ​ൻ പ​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടാം, കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട

    ചെ​ല​വി​ട​ലി​ൽ പ്ര​ശ്നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങാം. അ​തി​നാ​ദ്യം വേ​ണ്ട​ത്, വെ​റും ധൂ​ർ​ത്താ​ണോ മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​മാ​ണോ എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ലാ​ണ്. ‘‘ധാ​രാ​ളി​ത്തം പ​ല​പ്പോ​ഴും മനോസ​മ്മ​ർ​ദം, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, സ​ഫ​ല​മാ​കാ​ത്ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു കി​ട​ക്കു​ന്നു. കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ അ​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്’’ -സൈ​ക്കോ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ചാ​ന്ദ്നി തു​ഗ്നെ​യ്ത്ത് അ​ഭി​​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ധാ​രാ​ളി​ത്ത മ​ന​സ്സ് മാ​റ്റാം

    • 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നി​യ​മം: നി​ശ്ചി​ത തു​ക​യ്ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള, അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും​മു​മ്പ് ഒ​രു ദി​വ​സം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക. ‘ഒ​രാ​വേ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള’ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഗ്യാ​പ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.
    • ഫ​ൺ മ​ണി ബ​ജ​റ്റ്: കു​റ്റ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​ലവിട​ലി​നാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം ഒ​രു ചെ​റു തു​ക അ​ല​വ​ൻ​സാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ക്കാം.
    • ആ​ദ്യം സ്വ​യം പ​ണം ന​ൽ​കു​ക: നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ബ​ജ​റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ‘ചെ​ല​വ്’ എ​ന്ന​ത് സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ. അ​പ്പോ​ൾ അ​മി​ത ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​കും.
    • ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക: പ​ര​സ്പ​രം സു​താ​ര്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ര​ഹ​സ്യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ബ​ജ​റ്റിങ് ആ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.
