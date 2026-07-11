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    Biz News
    Posted On
    date_range 11 July 2026 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 7:37 AM IST

    'ഓ​റ​ഞ്ച് ജം​പ് സ്യൂ​ട്ട്’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി

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    ഓ​റ​ഞ്ച് ജം​പ് സ്യൂ​ട്ട്’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി
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    ‘ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി’ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘ഓ​റ​ഞ്ച് ജം​പ് സ്യൂ​ട്ട്’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ശൈ​ഖ്, സാ​ജി​ദ് അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി’ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘ഓ​റ​ഞ്ച് ജം​പ് സ്യൂ​ട്ട്’ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മും​ബൈ ട്രെ​യി​ൻ സ്ഫോ​ട​ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് നീ​ണ്ട കാ​ല​ത്തെ ജ​യി​ൽ വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വെ​റു​തെ വി​ട്ട അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ശൈ​ഖ്, സാ​ജി​ദ് അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​വീ​ദ് ഖാ​ൻ മും​ബൈ, സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തൗ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​നീ​ഷ് മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി, അ​ഫീ​ഫ് ഹ​മീ​ദ്, ക്യൂ​റേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല നേ​മം, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി, കൊ​ച്ചി സി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹൈ​ൽ ഹാ​ഷിം, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. സാ​ഹി​റ, സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​സ്. ഫാ​സി​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ന​ദ്‌​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്തു​വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക ക്യൂ​ബ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കു​പ്ര​സി​ദ്ധ ത​ട​ങ്ക​ൽ പാ​ള​യ​മാ​യ ഗ്വ​ണ്ടാ​ന​മോ​യി​ലെ വ​സ്ത്ര​മാ​ണ് ഓ​റ​ഞ്ച് ജം​പ് സ്യൂ​ട്ട്. ഭീ​ക​ര​ത വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് ഈ ​വ​സ്‌​ത്രം. ഗ്വ​ണ്ടാ​ന​മോ മു​ത​ൽ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ജ​യി​ല​റ​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ത​ട​വ​റ​ക​ളി​ൽ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ ക്രൂ​ര​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.bഇ​തി​ന്റെ ആ​ഴം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ഭീ​ക​ര​ത വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കും.

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    TAGS:KochiexhibitionBusiness News
    News Summary - orange jump suit exhibition
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