Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightബിസ്മിയിൽ ഓണോത്സവം...
    Biz News
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 1:47 PM IST

    ബിസ്മിയിൽ ഓണോത്സവം തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ബിസ്മിയിൽ ഓണോത്സവം തുടങ്ങി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ബി​സ്മി ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ന്‍സ​സി​ൽ വ​മ്പ​ൻ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഓ​ണോ​ൽ​സ​വം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി ഓ​രോ ആ​ഴ്ച​യി​ലും റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടി​വി, എ.​സി, വാ​ഷിം​ഗ് മെ​ഷീ​ൻ, മി​ക്സി,സീ​ലിം​ഗ് ഫാ​ൻ, പ്ര​ഷ​ർ കു​ക്ക​ർ, എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടാം.

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം എ​ന്ന ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 5,990 രൂ​പ മു​ത​ൽ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടി.​വി​ക​ൾ, 11,990 രൂ​പ മു​ത​ൽ റെ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, പ​കു​തി​വി​ല​ക്ക് എ.​സി​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ എ.​സി വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ 6000 രൂ​പ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഓ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. 7,990 രൂ​പ മു​ത​ൽ വാ​ഷിം​ഗ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ,1900 രൂ​പ മു​ത​ൽ പെ​ഡ​സ്റ്റ​ൽ ഫാ​നു​ക​ൾ, 2350 രൂ​പ മു​ത​ൽ ബി.​എ​ൽ.​ഡി.​സി ഫാ​നു​ക​ൾ, 999 രൂ​പ മു​ത​ൽ സീ​ലി​ങ് ഫാ​നു​ക​ൾ, 1690 രൂ​പ മു​ത​ൽ മി​ക്സി​ക​ൾ, 1490 രൂ​പ മു​ത​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​ക്ഷ​ൻ കു​ക്ക​ർ, 2900 രൂ​പ​ക്ക് എ​യ​ർ ഫ്ര​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യും ല​ഭി​ക്കും. ഈ​സി ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​പ്ഷ​നി​ലൂ​ടെ ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സി​ന് ഒ​രു​രൂ​പ പോ​ലും മു​ട​ക്കാ​തെ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യാം.

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം, നെ​ട്ടൂ​ർ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, കോ​ത​മം​ഗ​ലം, തോ​പ്പും​പ​ടി, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ,മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, തൊ​ടു​പു​ഴ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തൊ​ണ്ട​യാ​ട്, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, മ​ല​പ്പു​റം, കൊ​ല്ല​ത്ത് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, കോ​ട്ട​യം ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബി​സ്മി​യു​ടെ മ​റ്റ് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamBismiOnam OffersBiz News
    News Summary - onam offers started in Bismi
    Similar News
    Next Story
    X