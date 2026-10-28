എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമന തർക്കത്തിനിടെ നോയൽ ടാറ്റ 6 ടാറ്റ കമ്പനികളുടെ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നുtext_fields
ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നോയൽ ടാറ്റക്ക് നവംബർ 12ന് 70 വയസ് തികയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രമുഖമായ ആറ് കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ബോർഡിൽ നോമിനി ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം തുടരും. നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർക്കുള്ള ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിരമിക്കൽ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
ട്രെന്റ്, വോൾട്ടാസ്, ടാറ്റാ ഇന്റർനാഷണൽസ്, ടാറ്റാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ, ടൈറ്റൻ കമ്പനി എന്നിവയാണ് നോയൽ ടാറ്റ ഒഴിയുന്ന ആറ് കമ്പനികൾ. ഇതിൽ ട്രെന്റ്, വോൾട്ടാസ്, ടാറ്റാ ഇന്റർനാഷണൽ, ടാറ്റാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുടെ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനും, ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ, ടൈറ്റൻ എന്നിവയുടെ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാനുമാണ് നോയൽ ടാറ്റ.
ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം
2027 ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ചന്ദ്രശേഖരനെ വീണ്ടും നിയമിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെയുള്ള വിയോജിപ്പിനിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള നോയൽ ടാറ്റയുടെ പടിയിറക്കം. സെപ്റ്റംബർ 17ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ടാറ്റാ സൺസ് ബോർഡ് ഈ പുനർനിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. നോയൽ ടാറ്റ ഈ തീരുമാനത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ, ബോർഡിലെ മറ്റൊരു ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് നോമിനി ഡയറക്ടറായ വേണു ശ്രീനിവാസൻ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു. ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രകാരം ആവശ്യമായ ട്രസ്റ്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം ഡയറക്ടർമാരുടെയും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് പിന്നീട് ഈ പ്രമേയത്തിന്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ 26ന് ടാറ്റാ സൺസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി സുപ്രകാശ് മുഖോപാധ്യായക്ക് അയച്ച കത്തിൽ നോയൽ ടാറ്റ തൻ്റെ എതിർപ്പുകൾ വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. യോഗത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റ്സ്, വോട്ടിങ് റെക്കോർഡുകൾ, ഓഡിയോ-വിഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമനത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രകാരം ആവശ്യമായ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും നോയൽ ടാറ്റ ചോദ്യം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഭരണപരമായ തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലാതെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകളല്ല.
ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ഏകദേശം 66% ഓഹരികളും ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റിന്റെ കൈവശമായതിനാൽ, അതിന്റെ ബോർഡിൽ നോയൽ ടാറ്റ തുടരുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കമ്പനികളുടെ ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരമിക്കലോടെ ട്രെന്റ്, വോൾട്ടാസ്, ടാറ്റാ ഇന്റർനാഷണൽ, ടാറ്റാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും, ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ, ടൈറ്റൻ എന്നിവയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യം വരും.
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ബോർഡുകളും ടാറ്റാ സൺസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭരണപരമായ ചട്ടക്കൂടിലെ വെവ്വേറെ വിരമിക്കൽ നിബന്ധനകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർമാർ സാധാരണയായി 70 വയസിൽ വിരമിക്കുമ്പോൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായപരിധി 65 ആണ്.