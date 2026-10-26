നവംബർ 1 മുതൽ നിലവിൽ വരുന്ന എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടർ നിയമങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ വീട്ടുബജറ്റിനെയും റീഫിൽ ബുക്കിങ്ങിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും?text_fields
ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ ഘടനാപരമായ ചില മാറ്റങ്ങളും വില പുതുക്കലുകളും വരുത്തുന്നതോടെ, നവംബർ 1 മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ അടുക്കള-വ്യാപാര ബജറ്റുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ഇൻഡെയ്ൻ, എച്ച്.പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് ഗ്യാസ് എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതിമാസ വില മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, തങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സബ്സിഡി മുടക്കമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി കർശനമായ ആധാർ അധിഷ്ഠിത കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം.
ഇതിനുപുറമെ, പിഎൻ.ജിയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, നവംബറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന നിബന്ധനകളെല്ലാം തീർത്തും പുതിയതല്ല. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നിലവിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ.
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള എൽ.പി.ജി വിലകൾ
എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽ.പി.ജി ഗ്യാസ് വില പുനഃപരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ നിരക്ക് വർധിച്ചിരുന്നു. ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സിലിണ്ടറുകളുടെ നവംബർ 1ലെ നിരക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്ധന വിലയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒ.എം.സികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോയുടെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 2026 ജൂൺ 7ന് ശേഷം വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ അന്തിമ വില പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ, നവംബറിലെ റീഫില്ലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾ അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
സബ്സിഡി റീഫില്ലുകൾക്ക് ആധാർ ഇ-കെ.വൈ.സി നിർബന്ധം
സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഗ്യാസ് റീഫിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ബയോമെട്രിക് ആധാർ പ്രാമാണീകരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഇ-കെ.വൈ.സി മാനദണ്ഡം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
അതേസമയം, ഇ-കെ.വൈ.സി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള റീഫിൽ ബുക്കിങ്ങുകൾ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇ-കെ.വൈ.സി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ എൽ.പി.ജി വിതരണക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി ആ തീരുമാനം അറിയിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിപണി നിരക്കിൽ 5 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോ സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഡിജിറ്റൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം?
- നിങ്ങളുടെ എൽ.പി.ജി സേവനദാതാവിന്റെ ആപ്പ് (ഉദാഹരണത്തിന്: Indane-ന് IndianOil One, Bharat Gas-ന് Hello BPCL, HP Gas-ന് HP Pay) ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
- 'Aadhaar FaceRD' ആപ്പ് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന "Aadhaar eKYC" എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ആപ്പിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലൈവ് ഫോട്ടോ (Face Scan) എടുക്കുക.
- ഫെയ്സ് സ്കാൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ഇ-കെ.വൈ.സി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെടും.
സാധാരണയായി 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇ-കെ.വൈ.സി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
പി.എൻ.ജി നിരക്കുകൾ
എൽ.പി.ജിയിൽ നിന്ന് പി.എൻ.ജി കണക്ഷനിലേക്ക് മാറുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗാർഹിക പൈപ്പ്ഡ് ഗ്യാസ് നിരക്കുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല എന്നതാണ്.
പ്രാദേശിക ഗ്യാസ് വിതരണക്കാർ ആഭ്യന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എൽ.എൻ.ജിയും ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ ഉപഭോക്തൃ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സർക്കാറിന്റെ വിലനിർണയ നയങ്ങൾ, വിതരണച്ചെലവ്, നികുതികൾ എന്നിവയും ഉപഭോക്താവ് നൽകേണ്ട അന്തിമ തുകയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.