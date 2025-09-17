പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ചേർത്തിണക്കി മിറാക്കിൾ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്സ്

പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ചേർത്തിണക്കി മിറാക്കിൾ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്സ്text_fields
കോഴിക്കോട്: മലബാറിലെ ആതിഥ്യമര്യാദ രംഗത്ത് പുതുമയേകി, മിറാക്കിൾ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്സ് ഇപ്പോൾ കുന്ദമംഗലത്ത് ആരംഭിച്ചു. പ്രകൃതി, സൗകര്യം, ആഡംബരം എന്നിവ ഒത്തുചേർന്ന പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് റിസോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മുക്കം റോഡിന് സമീപം, 220 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനു ചേർന്നാണ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പച്ചപ്പും സമാധാനാന്തരീക്ഷവും നഗരത്തിലെ പ്രധാന സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവേശനവും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 16 കിലോമീറ്ററും മാത്രം ദൂരെയായതിനാൽ ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രികർക്കും അനുയോജ്യമാണ്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫാമിലി ഹട്ടുകൾ, കപ്പിൾ ഹട്ടുകൾ, ഡീലക്സ് ഡബിൾ റൂമുകൾ എന്നീ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓരോ മുറിയിലും എയർ കണ്ടീഷൻ, സീറ്റിങ് ഏരിയ, സ്വകാര്യ ബാത്ത്റൂം, ഫ്ളാറ്റ്-സ്ക്രീൻ ടി.വി, ചായ/കാപ്പി സൗകര്യം, സ്വകാര്യ ബാൽകണി എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. പല മുറികളിലും പൂൾ വ്യൂയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വർഷം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, കുട്ടികൾക്കായി വാട്ടർ സ്ലൈഡോടുകൂടിയ പൂൾ, സൺ ടെറസ്, മനോഹരമായ ഗാർഡൻ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള കളിസ്ഥലം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. വിനോദത്തിനായി ബാഡ്മിന്റൺ, ടേബിൾ ടെന്നീസ് എന്നിവയും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബിസിനസ് സെന്റർ, മീറ്റിംഗ്-ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാൾ, സൗജന്യ പാർക്കിംഗ് എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ റിസപ്ഷൻ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, വൈഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മികച്ച ഭക്ഷണസൗകര്യവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സസ്യാഹാര ഓപ്ഷനുകളോടു കൂടിയ ബഫേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നേരിട്ട് മുറിയിലേക്കും നൽകും. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം, ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റ്, പൂക്കോട് തടാകം എന്നിവയും, ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് മ്യൂസിയം, സരോവരം ബയോ പാർക്ക്, കോഴിക്കോട് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക-പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്രങ്ങളും അടുത്താണ്.
പ്രകൃതിയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ചേർത്തിണക്കിയ മിറാക്കിൾ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്സ്, കുടുംബങ്ങൾക്കും ദമ്പതികൾക്കും ബിസിനസ് യാത്രികർക്കും അവധി ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കോഴിക്കോട് മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാകുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.
