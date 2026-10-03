Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മിഠായി കമ്പനിയിലൂടെ ബിസിനസ് ചുവടുവെപ്പ്, ടെന്നീസിന് ശേഷം മരിയ ഷറപ്പോവ പടുത്തുയർത്തിയത് 220 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി

    text_fields
    bookmark_border
    മിഠായി കമ്പനിയിലൂടെ ബിസിനസ് ചുവടുവെപ്പ്, ടെന്നീസിന് ശേഷം മരിയ ഷറപ്പോവ പടുത്തുയർത്തിയത് 220 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി
    cancel

    2020ൽ പ്രഫഷണൽ ടെന്നീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും മരിയ ഷറപ്പോവയുടെ സാമ്പത്തിക വിജയക്കുതിപ്പ് അവസാനിച്ചില്ല. അഞ്ച് തവണ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടം നേടിയ ഈ റഷ്യൻ താരം തന്‍റെ സ്പോർട്സ് ജീവിത കാലത്ത് തന്നെ കളിക്കളത്തിലെ വരുമാനത്തിന് പുറമെ ബ്രാൻഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും വൻ വാണിജ്യ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നു. താരം തന്‍റെ കരിയറിലുടനീളം 325 മില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിച്ചതായാണ് ഫോർബ്സ് റിപ്പോർട്ട്.

    2012ൽ തുടക്കമിട്ട 'ഷുഗർപോവ' എന്ന മിഠായി കമ്പനിയാണ് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്കുള്ള ഷറപ്പോവയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവെപ്പ്. ഈ സംരംഭം ബ്രാൻഡിങ്, ഉൽപ്പന്ന വികസനം, ബിസിനസ് നടത്തിപ്പ് എന്നിവയിൽ ഷറപ്പോവക്ക് വലിയ അനുഭവസമ്പത്ത് നൽകുകയും പിൽക്കാലത്തെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്തു.ടെന്നീസ് വിജയത്തിനപ്പുറം 220 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി കെട്ടിപ്പടുത്ത് മരിയ ഷറപ്പോവ ടെന്നീസിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ സമ്പത്ത് വളർത്തിയത്.

    ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം വിജയങ്ങൾ അവരുടെ ആഗോള പ്രശസ്തി വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ നൈക്കി (Nike), ഇവ്യൻ (Evian), പോർഷെ (Porsche), ടാഗ് ഹോയർ (TAG Heuer) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം വലിയ വാണിജ്യ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി. ഒരു സ്പോൺസേർഡ് കായികതാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ഉടമയിലേക്കുള്ള ഷറപ്പോവയുടെ മാറ്റത്തിൽ 'ഷുഗർപോവ' ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. കമ്പനി പിന്നീട് പ്രവർത്തനം നിർത്തിയെങ്കിലും, അത് അവരെ സംരംഭകത്വത്തെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു. പരസ്യ കരാറുകളെ ദീർഘകാല ബിസിനസ് അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റി ടെന്നീസ് കരിയറിനൊപ്പം ഷറപ്പോവയുടെ വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തങ്ങളും വളർന്നു. നൈക്കിയുമായുള്ള ദീർഘകാല സഹകരണമായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒപ്പം പോർഷെ, ഇവ്യൻ, ടാഗ് ഹോയർ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ ആഗോള പ്രശസ്തി വർധിപ്പിച്ചു.

    സ്കിൻകെയർ ബ്രാൻഡായ സൂപ്പർഗൂപ്പിലെ നിക്ഷേപമായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവ്. വെറുമൊരു പരസ്യ മോഡലായി നിൽക്കാതെ, കമ്പനിയിൽ ഓഹരി ഉടമയായും നിക്ഷേപകയായും അവർ മാറി. തന്ത്രപരമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ സമാഹരിച്ച സമ്പത്ത് വിരമിക്കലിനു ശേഷം, നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഉപദേശക റോളുകൾക്കുമാണ് ഷറപ്പോവ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. വെൽനസ്, ഫിറ്റ്നസ്, ബ്യൂട്ടി, ഫിൻടെക് മേഖലകളിലെ തെറാബോഡി (Therabody), ടോണൽ (Tonal), സൂപ്പർഗൂപ്പ്! (Supergoop!), ബാലാ ബാംഗിൾസ് (Bala Bangles), പബ്ലിക് ഡാകോം (Public.com), മൂൺപേ (MoonPay) തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി അവർ സഹകരിച്ചു. തെറാബോഡിയുമായുള്ള ബന്ധം വെറുമൊരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപകയും അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗവുമായി മാറാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു.

    ജനപ്രിയ ഷോയായ 'ഷാർക്ക് ടാങ്കിൽ' പങ്കെടുത്ത അവർ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകൻ മാർക്ക് ക്യൂബനുമായി ചേർന്ന് 'ബാലാ ബാംഗിൾസിൽ' നിക്ഷേപം നടത്തി. കൂടാതെ പ്രശസ്ത ലക്ഷ്വറി ഫാഷൻ ഗ്രൂപ്പായ മോൺക്ലെയറിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും അവർ ഇടം നേടി. ടെന്നീസിൽ നിന്നും പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രം പണം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥത, നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഉപദേശക പദവികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ സമാന്തര വരുമാന മാതൃകയിലേക്ക് ഷറപ്പോവ മാറി. പ്രഫഷണൽ ടെന്നീസ് വരുമാനം, വൻകിട പരസ്യ കരാറുകൾ, തന്ത്രപരമായ ബിസിനസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നിലവിൽ ഏകദേശം 220 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് മരിയ ഷറപ്പോവ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Maria Sharapova business
    Next Story
    X