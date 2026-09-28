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    മലയാളി തിളക്കം: പാർലെ ബിസ്‌കറ്റ്‌സിന് ഇനി മലയാളി സി.ഇ.ഒ

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    മലയാളി തിളക്കം: പാർലെ ബിസ്‌കറ്റ്‌സിന് ഇനി മലയാളി സി.ഇ.ഒ
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    പ്രശസ്തമായ പാർലെ ജി ബിസ്‌കറ്റിന്റെ നിർമാതാക്കളായ പാർലെ ബിസ്‌കറ്റ്‌സിന്റെ പുതിയ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി മലയാളിയായ ജോര്‍ജ് കോവൂര്‍ ചുമതലയേറ്റു. പെപ്‌സിക്കോയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം വിവിധ നേതൃത്വ ചുമതലകൾ വഹിച്ച ശേഷമാണ് ജോര്‍ജ് കോവൂര്‍ പാർലെ ബിസ്‌കറ്റ്‌സിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

    എഫ്.എം.സി.ജി മേഖലയിൽ 30 വർഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ജോര്‍ജ് കോവൂര്‍ പെപ്‌സിക്കോയിൽ നിരവധി നിർണായക പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ഏഷ്യ-പസഫിക്, ചൈന, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ വിപണികളിലെ കൺസ്യൂമർ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായിരുന്നു. ബിസിനസ് വളർച്ച, പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത, പ്രതിഭാ വികസനം, കടുത്ത മത്സരമുള്ള വിപണികളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കോവൂരിന്റെ പ്രധാന വൈദഗ്ധ്യം.

    യൂണിലിവറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ബ്രൂക്ക് ബോണ്ട് ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ് ജോര്‍ജ് കോവൂര്‍ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പെപ്‌സിക്കോയിൽ ചേർന്നു. പെപ്‌സിക്കോ ഫുഡ്സ് ചൈനയുടെ ചൈന, ഹോങ്കോങ് വിപണി വിഭാഗങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രേറ്റർ ചൈനയിലെ സെയിൽസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ചൈന സ്നാക്സ് ആൻഡ് ഫുഡ്സ് ബിസിനസിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025ലാണ് പെപ്‌സിക്കോയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.

    ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ബിസ്‌കറ്റ് ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ പാർലെ ജി. രാജ്യത്ത് 75 ലക്ഷം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളാണ് പാർലെ ബിസ്‌കറ്റ്‌സ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്കൻ വിപണികളിലും കമ്പനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

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    News Summary - Malayali Becomes Parle Biscuits CEO
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