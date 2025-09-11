Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    Biz News
    Posted On
    11 Sept 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 2:06 PM IST

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് യു.​കെ​യി​ലെ ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാ​മി​ലും സൗ​ത്താ​ളി​ലും ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ തു​റ​ന്നു

    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് യു.​കെ​യി​ലെ ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാ​മി​ലും സൗ​ത്താ​ളി​ലും ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ തു​റ​ന്നു
    മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് യു.​കെ​യി​ലെ ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാ​മി​ലും സൗ​ത്താ​ളി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ച ഷോ​റൂ​മു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ക​രീ​ന ക​പൂ​ര്‍ഖാ​ന്‍ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, മ​ല​ബാ​ര്‍

    ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് എം.​ഡി. ഷം​ലാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗ്രൂ​പ്

    എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ.​കെ. ഫൈ​സ​ല്‍, മ​റ്റു സീ​നി​യ​ര്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍

    തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സ​മീ​പം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ജ്വ​ല്ല​റി ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് യു.​കെയി​ലെ ബ്രാ​ന്‍ഡി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാ​മി​ലും സൗ​ത്താ​ളി​ലും പു​തി​യ ര​ണ്ട് ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​വും മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സി​ന്റെ ബ്രാ​ന്‍ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ ക​രീ​ന ക​പൂ​ര്‍ഖാ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാം ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാം ലോ​ര്‍ഡ് മേ​യ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ സ​ഫ​ര്‍ ഇ​ഖ്ബാ​ല്‍ എം.​ബി.​ഇ, ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാ​മി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​വെ​ങ്കി​ടാ​ച​ലം മു​രു​ക​ന്‍, മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് സീ​നി​യ​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ള്‍, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൗ​ത്താ​ള്‍ ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഈ​ലിം​ഗ് മേ​യ​ര്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ആ​ന്റ​ണി കെ​ല്ലി, ഈ​ലിം​ഗ് സൗ​ത്താ​ള്‍ എം.​പി ഡീ​ഡ്രെ കോ​സ്റ്റി​ഗ​ന്‍, മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് സീ​നി​യ​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ള്‍, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ര്‍മിം​ഗ്ഹാം, സൗ​ത്താ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ല്‍ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘യു.​കെ​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നാ​ലു ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് യു.​കെ യി​ലെ ബ്രാ​ന്‍ഡി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ജ്വ​ല്ല​റി ബ്രാ​ന്‍ഡാ​വു​ക​യെ​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ല്‍കും-​എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

