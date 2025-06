കൊച്ചിയിൽ ലുലുവിന്റെ ഐ.ടി സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ​28ന്; 30,000 പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സൗകര്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: ഐ.ടി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്​ രംഗത്ത്​ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സ്വപ്നപദ്ധതി കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ.ടി സമുച്ചയമായ ലുലു ഐ.ടി ട്വിൻ ടവർ കാക്കനാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ ഈ മാസം 28ന് രാവിലെ 11.30ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യും. മന്ത്രിമാരായ പി. രാജീവ്​, ജി.ആർ. അനിൽ തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെടുക്കും. 1,500 കോടിയിലേറെ രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരട്ട ടവറുകളിൽ ഐ.ടി-എ.ഐ മേഖലയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതുമായ ഐ.ടി ഓഫിസ് സമുച്ചയമാണിത്​. 12.74 ഏക്കറിൽ 30 നില വീതമുള്ള ടവറുകളുടെ ഉയരം 152 മീറ്ററാണ്. 35 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയാണ്​ വിസ്തീർണം. ഇതിൽ 25 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ഐ.ടി കമ്പനികളുടെ ഓഫിസ്​ സൗകര്യമാണ്​. 30,000 പേർക്ക്​ ജോലി ചെയ്യാൻ സൗകര്യം വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്ക് നാട്ടിൽതന്നെ മികച്ച തൊഴിലവസരം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ 30,000ലേറെ ടെക് പ്രഫഷനലുകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ്-റോബോട്ടിക് പാർക്കിങ് സൗകര്യം, ഓൺസൈറ്റ് ഹെലിപ്പാഡ് തുടങ്ങി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാണ്​​. 3200 കാറുകൾക്ക്​ റോബോട്ടിക് പാർക്കിങ് അടക്കം മൂന്നുനിലയിലായി ഒരേസമയം 4500 കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് മികവിനുള്ള ലീഡ് പ്ലാറ്റിനം പ്രീ സർട്ടിഫൈഡ് ​ബിൽഡിങ് അം​ഗീകാരത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരട്ട ടവറുകളിൽ നൂറുശതമാനം പവർ ബാക്ക്അപ്, 67 ഹൈസ്പീഡ് ലിഫ്റ്റ്​, 12 എസ്കലേറ്റർ, 2500 പേർക്ക് ഒരേസമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഫുഡ് കോർട്ട്, 600 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന അത്യാധുനിക കോൺഫറൻസ് ഹാൾ തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ട്​. വൈദ്യുതി വാഹന ചാര്‍ജിങ്​ പോയന്‍റുകള്‍, ഡേറ്റ സെന്‍റര്‍ സൗകര്യം, ബാങ്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ, കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറുകൾ, ജിംനേഷ്യം, ഔട്ട്ഡോർ ഗാർഡൻ, ക്രെഷ്, ഓപൺ സീറ്റിങ് സ്പേസ്, മഴവെള്ള സംഭരണി, മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ്​ തുടങ്ങിയവ പുറമെ. മൂന്നുവർഷത്തിനകം അരലക്ഷം തൊഴിലവസരം മൂന്നുവർഷത്തിനകം അരലക്ഷം ഐ.ടി പ്രഫഷനലുകൾക്ക് ലുലു ഐ.ടി പാർക്കുകളിലൂടെ ജോലി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ അഭിലാഷ് വലിയവളപ്പിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഇൻഫോപാർക്കിലെ ലുലുവിന്‍റെ രണ്ട്​ സൈബർ ടവറിലായി 13,800 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും കേരളത്തിന്‍റെ ഐ.ടി വികസനത്തിന് ഇരട്ട ടവർ കൂടുതൽ വേഗംപകരുമെന്നും ലുലു ഐ.ടി പാർക്സ്​ ഡയറക്ടറും സി.ഒ.ഒയുമായ അബ്ദുറഹ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇരട്ട ടവർ കൂടി പ്രവർത്തന സജ്ജമായതോടെ കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ.ടി അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ദാതാക്കളാകും ലുലു ഗ്രൂപ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഐക്കോണിക് ഐ.ടി അടിസ്ഥാനസൗകര്യ പദ്ധതിയാണ്​ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. ലുലു ​ഗ്രൂപ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ എം.എ. നിഷാദ്, ലുലു ​ഗ്രൂപ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ഫഹാസ് അഷ്​റഫ്, ലുലു ഇന്ത്യ സി.ഒ.ഒ രജിത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ, ലുലു ​ഗ്രൂപ് ഇന്ത്യ മീഡിയ ഹെഡ് എൻ.ബി. സ്വരാജ്, ലുലു ഐ.ടി പാർക്സ്​ സി.എഫ്.ഒ മൂർത്തി ബു​ഗാട്ട തുടങ്ങിയവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. ലുലു ഐ.ടി ട്വിൻ ടവർ * മുതൽ മുടക്ക്​ 1500 കോടിയിലധികം * ഓൺസൈറ്റ് ഹെലിപ്പാഡ് അടക്കം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ * 12.74 ഏക്കറിൽ 30 നില വീതം രണ്ട്​ ടവർ; വിസ്തീർണം 35 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി * 30,000ലേറെ ടെക് പ്രഫഷനലുകൾക്ക് തൊഴിലവസരം * 3200 കാറുകൾക്ക്​ റോബോട്ടിക് പാർക്കിങ് സൗകര്യം * 2500 പേർക്ക് ഒരേസമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഫുഡ് കോർട്ട് Show Full Article

News Summary -

Lulu's IT complex to be inaugurated in Kochi on 28th; 30,000 people to work