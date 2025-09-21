Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Sept 2025 11:05 PM IST
    21 Sept 2025 11:05 PM IST

    പുതുക്കിയ നികുതിയിൽ നൂറുശതമാനം ലാഭം ഉറപ്പാക്കി ലുലു

    പുതുക്കിയ നികുതിയിൽ നൂറുശതമാനം ലാഭം ഉറപ്പാക്കി ലുലു
    കൊ​ച്ചി: പു​തു​ക്കി​യ ജി.​എ​സ്.​ടി സ്ലാ​ബ്​ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ‘സേ​വ് ബി​ഗ് വി​ത്ത് നെ​ക്സ്റ്റ് ജ​ൻ ജി.​എ​സ്.​ടി’​ക്ക് ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ഫാ​ഷ​ൻ, ലു​ലു ക​ണ​ക്ട്, സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​നാ​കും.

    ലു​ലു ഡെ​യ്​​ലി, ലു​ലു എ​ക്സ്​​പ്ര​സ് ഫ്ര​ഷ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും പു​തി​യ നി​കു​തി ഘ​ട​ന​യി​ലാ​കും വി​ൽ​പ​ന. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​ക്കി​യ നെ​ക്സ്റ്റ് ജ​ൻ ജി.​എ​സ്.​ടി നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ലു​ലു അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    1051 രൂ​പ​ക്കും 2625നു​മി​ട​യി​ൽ ഷോ​പ്പ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പു​തു​ക്കി​യ നി​കു​തി സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള ജി.​എ​സ്.​ടി ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ല​ഭി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    TAGS:GSTlulu hypermarketlulu group
    News Summary - Lulu secures 100 percent profit in revised tax
