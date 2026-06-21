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    Biz News
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 10:04 PM IST

    ബിസിനസ് ചരിത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുമോ? സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന പത്ത് വായ്പകളെ കുറിച്ചറിയാം

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    ബിസിനസ് ചരിത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുമോ? സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന പത്ത് വായ്പകളെ കുറിച്ചറിയാം
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    ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണ്. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും, നവീകരണത്തിലും, മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന വളർച്ചയിലും അവർ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതുകണക്കിലെടുത്ത് സംരംഭകർക്ക് വായ്പകൾ എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വിവിധ ബിസിനസ് വായ്പാ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഈ പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും ഈടില്ലാത്തവയും സബ്‌സിഡി നിരക്കിലുള്ള പലിശയുള്ളവയും, തിരിച്ചടവിന് സൗകര്യപ്രദമായ നിബന്ധനകൾ ഉള്ളവയുമാണ്. ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ നവീകരണം എന്നിവക്കും മറ്റ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. 2026-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഗവൺമെന്റ് ബിസിനസ് വായ്പാ പദ്ധതികൾ താഴെ നൽകുന്നു.

    1. പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (PMMY)

    സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും ചെറുകിട ബിസിനസുകളെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിന് നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

    ശിശു വിഭാഗം: പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് 50,000 രൂപ വരെ.

    കിഷോർ വിഭാഗം: ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

    തരുൺ വിഭാഗം: പരിചയസമ്പന്നരായ ബിസിനസുകാർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

    തരുൺ പ്ലസ് വിഭാഗം: തരുൺ വായ്പക്കാർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ.

    2. സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം

    സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംരംഭകർക്കും 10 ലക്ഷം മുതൽ 1 കോടി രൂപ വരെ വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നിർമാണം, വ്യാപാരം, സേവനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

    3. ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്‍റി ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ എന്റർപ്രൈസസ്

    ഈട് നൽകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും എൻ.ബി.എഫ്.സികളിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് 10 കോടി രൂപ വരെ ഈടില്ലാത്ത വായ്പകൾക്ക് ഇത് ഗ്യാരന്റി നൽകുന്നു.

    4. ക്രെഡിറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്‌സിഡി സ്കീം (CLCSS)

    നിർമാണം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനോ സാങ്കേതികവിദ്യ നവീകരിക്കാനോ 15% സബ്‌സിഡി (1 കോടി രൂപ വരെയുള്ള വായ്പക്ക് പരമാവധി 15 ലക്ഷം രൂപ) ഈ പദ്ധതി നൽകുന്നു.

    5. സമൃദ്ധി സ്കീം

    ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഈ പദ്ധതി, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലൂടെയും മെന്റർഷിപ്പിലൂടെയും വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാച്ചിങ് ഫണ്ടിങ് ഇതിൽ ലഭിക്കും.

    6. നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ (NSIC) സഹായം

    മാർക്കറ്റിങ് പിന്തുണയും അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹായവും എം.എസ്.എം.ഇകൾക്ക് ഇത് നൽകുന്നു.

    7. പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽ സൃഷ്ടി പരിപാടി (PMEGP)

    പുതിയ സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. നിമാണ മേഖലയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയും സേവന മേഖലയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയും വായ്പ ലഭിക്കും. 15% മുതൽ 35% വരെ സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    8. സിഡ്ബി സ്മൈൽ (SIDBI SMILE)

    ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനും ബിസിനസ് നവീകരണത്തിനുമായി 10 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകുന്നു. 10 വർഷം വരെയാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി.

    9. പിഎം വിശ്വകർമ (PM Vishwakarma)

    18 പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടില്ലാത്ത വായ്പ നൽകുന്നു.

    10. പി.എം സ്വാനിധി (PM SVANidhi)

    തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പകൾ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പലിശ സബ്‌സിഡിയും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

    തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ബിസിനസ് പ്രൂഫ്, ബിസിനസ് പ്ലാൻ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, കെ.വൈ.സി വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

    ഈ പദ്ധതികൾക്ക് ഈട് ആവശ്യമുണ്ടോ?

    മുദ്ര യോജന, CGTMSE തുടങ്ങിയ പല പദ്ധതികളും ഈടില്ലാത്ത വായ്പകളാണ് നൽകുന്നത്.

    വായ്പകൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാമോ?

    അതെ, ഭൂരിഭാഗം സർക്കാർ വായ്പകൾക്കും ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

    ഒന്നിലധികം വായ്പകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാമോ?

    അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപേക്ഷിക്കാം, എന്നാൽ ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    ബിസിനസ് ചരിത്രമില്ലാത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാമോ?

    അതെ, മുദ്ര, സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് ഇന്ത്യ, PMEGP തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ പുതിയ സംരംഭകരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

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    TAGS:loanStart UpBusiness NewsBusiness Loan
    News Summary - Learn about the ten loans provided by the government to start a business
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