പെൻഷൻകാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്: ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അടുത്തെത്തുന്നു

പെൻഷൻകാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്: ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അടുത്തെത്തുന്നുtext_fields
പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, പെൻഷൻകാർ തങ്ങളുടെ 2026ലെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നവംബർ 30നകം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പെൻഷൻ തുക തടസമില്ലാതെ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഉമാംഗ് (UMANG) ആപ്പ് വഴിയുള്ള ഫെയ്സ് ഓതെന്റിക്കേഷൻ, ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്?
പെൻഷൻകാർക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബയോമെട്രിക് അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പെൻഷൻകാരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, പെൻഷൻകാരന്റെ വിവരങ്ങളും ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ആവശ്യമായ രേഖകളും വിവരങ്ങളും:
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പെൻഷൻകാർ ചില വിവരങ്ങൾ കൈയിൽ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ, പെൻഷൻ പേയ്മെന്റ് ഓർഡർ (PPO) നമ്പർ, ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ശാഖ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ഒ.ടി.പികളും സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള സജീവമായ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പെൻഷൻകാർക്ക് ഉമാംഗ് ആപ്പ്, ഇ.പി.എഫ്.ഒ ഓഫീസ്, കോമൺ സർവിസ് സെന്റർ എന്നിവ വഴിയോ, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന സൗജന്യ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സേവനം വഴിയോ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.