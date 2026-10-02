ലോണെടുത്ത് ഫിയറ്റ് കാർ വാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി, കുടിശ്ശിക പൂർത്തിയാക്കിയത് മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച പണം കൊണ്ട്: അറിയാം ഒരു ലളിത ജീവിതത്തിന്റെ കഥtext_fields
ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യം, ലളിതമായ ജീവിതശൈലി 'ജയ് ജവാൻ, ജയ് കിസാൻ' എന്ന പ്രശസ്തമായ മുദ്രാവാക്യം എന്നിവയിലൂടെയാണ് നാം എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി, രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ പദവി വഹിക്കുമ്പോഴും എത്രത്തോളം ലളിതമായാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കൊച്ചു കഥ കൂടിയുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അനിൽ ശാസ്ത്രിയുടെ ഓർമ പ്രകാരം, കുടുംബം സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് സാധാരണയായി കുതിരവണ്ടിയിലായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശാസ്ത്രി കുട്ടികളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, സ്വന്തമായി ഒരു കാർ വേണമെന്ന് കുടുംബത്തിന് തോന്നി.
തുടർന്ന് ഒരു പുതിയ ഫിയറ്റ് കാർ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബം അന്വേഷിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഒരു പുതിയ ഫിയറ്റ് കാറിന് ഏകദേശം 12,000 രൂപ വിലവരുമെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ശാസ്ത്രിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഏകദേശം 7,000 രൂപ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്; 5,000 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു വാഹനം നൽകാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം, ബാക്കി തുകയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചു.
കാർ വാങ്ങുന്നതിനായി ശാസ്ത്രി പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 5,000 രൂപ വായ്പയെടുത്തു. വായ്പ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. 'DLE 6' എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള 1964 മോഡൽ ഫിയറ്റ് കാറായിരുന്നു അത്. ഇത് സർക്കാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിഗത വാഹനമായിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയായി രണ്ട് വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ്, 1966 ജനുവരി 11-ന് താഷ്കന്റിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അപ്രതീക്ഷിതമായി അന്തരിച്ചു. ആ സമയത്ത് കാർ വായ്പ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ലഭിച്ച പെൻഷൻ തുകയിൽ നിന്നാണ് ഭാര്യ ലളിതാ ശാസ്ത്രി ബാക്കി കുടിശ്ശിക അടച്ചുതീർത്തതെന്ന് മകൻ അനിൽ ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ന് ഈ ഫിയറ്റ് കാർ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി മെമ്മോറിയലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'DLE 6' എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള ഈ ക്രീം നിറത്തിലുള്ള കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 2ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജയന്തി ദിനത്തിൽ, ഈ ഫിയറ്റ് കാറിന്റെ കഥ ലാളിത്യത്തിന് പേരുകേട്ട ഒരു നേതാവിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നതെന്നും, ശാസ്ത്രിക്ക് ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പകാലത്തെ ഈ ലളിത ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി എന്നും നിലനിന്നു.
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