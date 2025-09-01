Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    Biz News
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:56 AM IST

    ട്രംപൻ കിറുക്ക്’:അന്ധാളിച്ച് ​ കേരളത്തിലെ കയറ്റുമതി മേഖല

    ട്രംപൻ കിറുക്ക്':അന്ധാളിച്ച് ​ കേരളത്തിലെ കയറ്റുമതി മേഖല
    cancel

    ഇനിയെന്ത്​ എന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു രൂപവുമില്ല. കയറ്റി അയച്ച സാധനങ്ങളുടെ വില ലഭിക്കുമോ എന്നുപോലും ഉറപ്പില്ല. പുതിയ ഓർഡറുകൾക്ക്​ ഇനി സാധ്യതയില്ലെന്ന് കരുതുന്നവരും നിരവധി. ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്​ കേരളത്തിലെ കയറ്റുമതി മേഖല. ട്രംപിന്‍റെ 50 ശതമാനം തീരുവയിൽ ​അന്ധാളിച്ച്​ നിൽക്കുകയാണവർ. സമുദ്രോൽപന്നങ്ങൾമുതൽ അച്ചാർവരെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവർ എന്താവും ഭാവിയെന്ന ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നു.

    തീരുവ നടപ്പായെങ്കിലും അനന്തരഫലം എന്തെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്​ കയറ്റുമതിക്കാർ. അതേസമയം നമ്മൾ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുമെന്നും മറ്റ്​ വഴികൾ തേടുമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നു. അതിന്​ എത്രനാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കയറ്റുമതിക്കാർ. പുതിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലലും അവിടെനിന്ന്​ ഓർഡറുകൾ സമ്പാദിക്കലുമൊക്കെ ഉടനെ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമല്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം..

    സമുദ്രോൽപന്നങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും കയറുമാണ്​ കേരളത്തിൽനിന്ന്​ യു.എസിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. തേയില, കാപ്പി, സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങൾ, അച്ചാർ, റെഡി ടു ഈറ്റ്​ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഇനങ്ങൾ യു.എസിലേക്ക്​ കപ്പൽ കയറുന്നുണ്ട്.

    ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്​ യു.എസിയിലേക്ക്​ 70,000 കോടി രൂപയുടെ തുണിത്തരങ്ങളാണ്​ പ്രതിവർഷം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്​. യു.എസിലേക്ക്​ തുണികൾ കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ ലോകത്തെതന്നെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയാണ്​ കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള കിറ്റെക്സ്​. കിറ്റെക്സിനെ മാറ്റിനിർത്തി​ ഉടനടി മറ്റ്​ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ ഇത്രത്തോളം തുണികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നത്​ അമേരിക്കൻ വ്യാപാരികൾക്കും വെല്ലുവിളിയാകും. ബംഗ്ലാദേശ്​, കംമ്പോഡിയ, വിയറ്റ്​നാം എന്നിവയാണ്​​ യു.എസിയിലേക്ക് തുണികൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ്​ രാജ്യങ്ങൾ​. അവർക്ക്​ കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കാൻ പുതിയ നികുതി നയം ഇടയാക്കും.

    ഇപ്പോഴത്തെ തീരുവ വർധന യു.എസിനും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ്​ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്​. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ട്രംപ്​ പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും തീരുവ ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഇത്​ അവിടെ വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിന്​ കാരണമാകും. തീരുവ വർധന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതി മേഖലയിലുണ്ടാക്കുന്ന തിരിച്ചടിയെ സ്വന്തം മാർക്കറ്റ്​ കൊണ്ടും പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾ കണ്ടെത്തിയും അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നാണ്​ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പറയുന്നത്​.

    നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റ്​ വളരെ വലുതാണ്​. ഇവിടെ വാങ്ങൽശേഷി കൂടിവരികയുമാണ്​. ലോകത്ത്​ കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്​ യു.എസ്​ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കശുവണ്ടി ഉപഭോഗത്തിൽ ലോകത്ത്​ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്​ ഇന്ത്യയാണ്​. ക്ലീനാക്കിയ ചെമ്മീൻ കിലോക്ക്​ 500 രൂപയോളമാണ്​ യു.എസിൽ വില. ഇവിടെയാകട്ടെ​ തോടുള്ള ചെമ്മീൻ 500 രൂപക്ക്​ വിറ്റുപോകുന്നുണ്ട്​. അത്​ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽശേഷിക്ക്​ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

    സമുദ്രോൽപന്ന, കയർമേഖലക്ക്​ വലിയ തിരിച്ചടി

    കാലവർഷകാലത്തെ കടൽപോലെ ഉയർന്നുപൊന്തുകയാണ്​ സമുദ്രോൽപന്ന മേഖലയിലെ ആശങ്ക. കേരളത്തിൽനിന്ന്​ മാത്രം 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,79,659 മെട്രിക്​ ടൺ സമുദ്രോൽപന്നങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക്​ കയറ്റുമതി ചെയ്തു. 2000 കോടിയുടെ കയറ്റുമതിയാണ്​ കയർ മേഖലയിലുള്ളത്​. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള സമുദ്രോൽപന്നങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവും പോകുന്നത് യു.എസിലേക്കാണ്​. കയർ 70 ശതമാനവും​. അവിടെ ഇനി ഈ രണ്ട്​ ഉൽപന്നങ്ങളും എത്രത്തോളം വിൽക്കാനാവുമെന്ന്​ കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണെന്ന്​ രണ്ട്​ രംഗത്തുമുള്ളവർ പറയുന്നു.

    സമുദ്രോൽപന്ന കയറ്റുമതിക്ക് കേരളത്തിൽ 150 ഓളം കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അനുബന്ധമായ പീലിങ്​ മേഖലയിൽ 200 ഓളം കമ്പനികളുമുണ്ട്​. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാമായി കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന്​ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നു. കയർ മേഖലയിൽ 25,000ത്തോളം തൊഴിലാളികളുണ്ട്​. ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിതം ട്രംപിന്‍റെ ഭ്രാന്തൻ നടപടിയുടെ കുരുക്കിൽപെടും.

    സുഗന്ധവ്യജ്ഞനമേഖല യു.എസിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല. മിക്കവാറും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപഭോക്താക്കളാണ്​. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യ അഞ്ച്​ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ യു.എസ്​.എയുണ്ട്​. 2024 - 2025 വർഷം 1200 കോടിയോളം രൂപയുടെ കയറ്റുമതി യു.എസിലേക്ക്​ നടന്നു.

    ആറ്​ മാസത്തോളം മാന്ദ്യമുണ്ടാകാം

    യു.എസിന്‍റെ നടപടികൾമൂലം ആറ്​ മാസത്തോളം നമുക്ക്​ മാന്ദ്യമുണ്ടാകാം. അതിനകം നമ്മൾ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തും. യൂറോപ്​, ഇംഗ്ലണ്ട്​, റഷ്യ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ്​ കിറ്റക്സ് ശ്രമിക്കുന്നത്​. അതിന്​ ആറുമാസത്തോളം സമയമെടുക്കും.

    ഒരു ഓർഡർ ലഭിച്ചാൽ ഒമ്പതുമുതൽ 11 മാസംവരെ സമയമെടുത്താണ്​ ഉൽപന്നങ്ങൾ തയാറാക്കി അയക്കുന്നത്​. പുതിയ തീരുവ നടപ്പായെങ്കിലും ഇതിനകം കയറ്റി അയച്ച്​ കഴിഞ്ഞവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കില്ല. അമേരിക്കൻ നിയമമനുസരിച്ച്​ കരാറൊപ്പിട്ട ഓർഡറുകൾ റദ്ദാക്കാൻ അവർക്ക്​ കഴിയില്ല. കോവിഡ്​ കാലത്തെയും രണ്ട്​ പ്രളയകാലത്തെയും അതിജീവിച്ച നമുക്ക്​ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാനാകും -സാബു എം. ജേക്കബ് എം.ഡി, കിറ്റെക്സ്​ ഗാർമെന്‍റ്​സ്​)

    കശുവണ്ടി മേഖലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല

    മൊത്തം കശുവണ്ടി കയറ്റുമതിയുടെ രണ്ടരശതമാനമേ യു.എസിലേക്ക്​ പോകുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞവർഷം 979 മെട്രിക്​ ടൺ മാത്രമാണ്​ യു.എസിലേക്ക് കയറ്റിയയച്ചത്​. അതിനാൽ യു.എസിന്‍റെ പുതിയ തീരുവകൊണ്ട്​ കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ല.

    യു.എസിലേക്ക്​ ഏറ്റവുമധികം കശുവണ്ടി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്​ വിയറ്റ്​നാമും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമാണ്​. അവർക്ക്​ നികുതി വർധന ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റായ യു.എ.ഇ, ഇന്ത്യയിലെതന്നെ ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റ്​ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്​ അവർ തിരിയാൻ ഇടയാക്കും. അങ്ങിനെ വന്നാൽ അത്​ ഇന്ത്യയിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്​ ഭീഷണിയാകും -(ഡോ.ആർ.കെ. ഭൂതേഷ്​, ചെയർമാൻ കാഷ്യു എക്സ്​പോർട്ട്​ പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ).

    സമുദ്രോൽപന്നം: ആഭ്യന്തര വിപണി​ വികസിപ്പിക്കണം

    ഇന്ത്യയിൽ ​ഇപ്പോൾ മത്സ്യം ഉപഭോഗം നാല്​ ശതമാനമാണ്​​. അത്​ 10 ശതമാനമായി വർധിച്ചാൽ സമുദ്രോൽപന്ന മേഖലയി​ൽ യു.എസിന്‍റെ തീരുവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടക്കാനാകും. ഫ്രീസ്​ ചെയ്ത മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ മോശമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ​. എന്നാൽ, യു.എസിൽ അതിനാണ്​ പ്രിയം. ഇത്​ മികച്ച ഉൽപന്നമാണെന്ന പ്രചാരണം സർക്കാർ നടത്തണം.

    നമ്മുടെ ചരക്ക് ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി വന്നാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വില കുറക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള കയറ്റുമതി ലാഭകരമാകില്ല. ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റിൽ ആവ​ശ്യക്കാരുണ്ടാകേണ്ടത്​ അത്യാവശ്യമാണ്​. കയറ്റി അയക്കുന്ന അതേ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന്​ ഉറപ്പാക്കണം. ഇവിടെ വിപണി​ മെച്ചപ്പെടുംവരെ കമ്പനിക്കാർക്ക്​ പലിശ ഇളവോ മോറട്ടോറിയമോ പ്രഖ്യാപിക്കണം. പീലിങ്​ തൊഴിലാളികൾക്കും പാക്കേജ്​ പ്രഖ്യാപിക്കണം -(ജെ.ആർ. അജിത്​ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​, ചേംബർ ഓഫ് കേരള സീ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി.)

    കയർ മേഖലയെ ബാധിക്കും

    കയർ മേഖലയെ യു.എസ് തീരുവ വലിയതോതിൽ ബാധിക്കും. ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില ഇരട്ടിയോളമാകും. അത്രയും വില കൂട്ടാൻ യു.എസിലെ വ്യാപാരികൾ തയാറാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വില കുറക്കേണ്ടിവരും. കയർ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്​ 3-5 ശതമാനമാണ്​ മാർജിൻ. അതിനാൽ നമുക്ക്​ വില വലിയതോതിൽ കുറക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ കയർ കയറ്റുമതി നടത്താനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്​. വാൾമാർട്ട്​ പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ കയർ ഉൽപന്നങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടെന്ന്​ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ഡിസംബർവരെ കയറ്റി അയക്കേണ്ടത്​ ഞങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ്​ 27ന്​ മുമ്പ്​ കയറ്റി അയച്ചു. ആറ്​ കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്​ അതിലൂടെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം 12 കോടി നേടിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി കൂട്ടാനാണ്​ ശ്രമിക്കുന്നത്​. അവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്​ വാങ്ങൽശേഷി കുറവാണ്​. പ്രതിസന്ധി 25,000ത്തോളം തൊഴിലാളികളെ നേരിട്ട്​ ബാധിക്കും -(ഡോ.പ്രതീഷ്​ ജി. പണിക്കർ, എം.ഡി, കയർ കോർപറേഷൻ)

    തിരിച്ചടി താൽക്കാലികം

    50 ശതമാനം തീരുവ വർധന സംബന്ധിച്ച്​ കുറച്ച്​ നാളുകളായി അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നതിനാൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ, തേയില തുടങ്ങിയവക്ക് യു.എസിൽനിന്ന്​ പുതുതായി ഓർഡർ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്​. ഇപ്പോൾ 50 ശതമാനം തീരുവ നടപ്പായി. ഇത്​ നമ്മുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനക്ക്​ കാരണമാകും. അത്​ തരണം ചെയ്യാൻ കയറ്റി അയക്കുന്നവയുടെ വില കുറക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും.

    റെഡി ടു ഈറ്റ്​ പൊറോട്ടകൾ, മസാല ദോശകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കും. അത്​ ഇവിടത്തെ തൊഴിലാളികളെയും ബാധിക്കും. ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ വലിയൊരു വിഭാഗമാണ്. അവർക്ക്​ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആവശ്യമാണ്​. അവർക്ക്​ ഉയർന്ന വില നൽകി വാങ്ങേണ്ടിവരും. യു.എസിലെ നമ്മുടെ വിപണി തീരുവ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൈയടക്കിയേക്കും. പകരം നമ്മൾ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തുകതന്നെ ചെയ്യും.

    നവാസ്​ മീരാൻ

    ചെയർമാൻ,ഗ്രൂപ്പ് മീരാൻ, കൊച്ചി.

    TAGS:exportingTariffDonald TrumpKerala
    News Summary - Kerala export sector in the shock of Trump's tariff
