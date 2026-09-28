മുട്ടക്ക് 30 രൂപ വരെ, ഇറച്ചിക്ക് 800 രൂപ മുതൽ: ഈ കോഴി വളർത്തൽ ബിസിനസ് ലാഭം കൊയ്യും

മുട്ടക്ക് 30 രൂപ വരെ, ഇറച്ചിക്ക് 800 രൂപ മുതൽ: ഈ കോഴി വളർത്തൽ ബിസിനസ് ലാഭം കൊയ്യുംtext_fields
ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നൽകുന്ന ഒരു കാർഷിക ബിസിനസായി കടക്നാഥ് കോഴി (കറുത്ത കോഴി) വളർത്തൽ അതിവേഗം പ്രശസ്തി നേടുകയാണ്. സവിശേഷമായ കറുത്ത നിറത്തിനും പോഷകസമൃദ്ധമായ ഇറച്ചിക്കും പേരു കേട്ട ഈ ഇനം കോഴികൾ, സാധാരണ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് വിപണിയിൽ മികച്ച ലാഭം നൽകുന്നു. കുറഞ്ഞ സ്ഥലസൗകര്യവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിപുലീകരിക്കാവുന്ന ആരംഭ ചെലവുകളും ഇതിനെ ഒരു മികച്ച ബിസിനസ് സംരംഭമാക്കുന്നു.
പൂർണ്ണമായും കറുത്ത ശരീരപ്രകൃതി, മികച്ച രുചി, ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യം എന്നിവയാണ് കടക്നാഥ് ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാർഷിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇതിന്റെ മുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കും വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ കോഴിവളർത്തൽ കർഷകരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.
ഒരു ചെറുകിട ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 60,000 രൂപ ചെലവ് വരും. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം 20 മുതൽ 25 വരെയാണ് വില. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം 25,000, ഒരു സാധാരണ ടിൻ ഷെഡ് നിർമിക്കാൻ 20,000, അത്യാവശ്യ തീറ്റ, കുടിവെള്ള സംവിധാനം, അടിസ്ഥാന പരിചരണം എന്നിവയ്ക്കായി 15,000 എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രാഥമിക ചെലവുകൾ.
1,000 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന് നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ഏകദേശം 2,000 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ബജറ്റിനനുസരിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി, പ്രാദേശികമായി ആവശ്യക്കാർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫാം വിപുലീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കടക്നാഥ് കോഴികൾ മുട്ടയിടാൻ പാകമാകാൻ 5 മുതൽ 6 മാസം വരെ സമയമെടുക്കും. പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ ഈ പ്രത്യേക മുട്ടകൾക്ക് ഒന്നിന് ഏകദേശം ₹25 മുതൽ ₹30 വരെ വില ലഭിക്കും. മുട്ടയുത്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കർഷകർക്ക് ദിവസേന സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
സാധാരണ കോഴിയിറച്ചിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കടക്നാഥ് ഇറച്ചിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 800 മുതൽ 1,000 രൂപ വരെ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും മുട്ട വിൽക്കുന്നതിനൊപ്പം വളർച്ചയെത്തിയ കോഴികളെ ഇറച്ചിക്കായി വിൽക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് ഉയർന്ന ലാഭം നൽകുന്നു.
ആണും പെണ്ണും 50:50 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വളർത്തുന്നത് ലാഭം പരമാവധിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. പെൺകോഴികൾ മുട്ടയുത്പാദനത്തിലൂടെ ദീർഘകാല വരുമാനം നൽകുമ്പോൾ, പൂവൻകോഴികളെ ആവശ്യത്തിന് ഭാരം വെച്ച് നേരിട്ട് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഇറച്ചിയായി വിൽക്കാം. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രാദേശിക വിപണികൾ, ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആവശ്യകത വിലയിരുത്തണം. പ്രാദേശിക വിലനിലവാരവും വാങ്ങുന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പുതിയ കർഷകർക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും, ഉറപ്പുള്ള ഉപഭോക്താക്കളില്ലാതെ അമിത നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും.
വിജയകരമായ കോഴിവളർത്തലിന് കൃത്യമായ തീറ്റ മാനേജ്മെന്റ്, രോഗനിയന്ത്രണം, താപനില നിയന്ത്രണം, ദിവസേനയുള്ള പരിചരണം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും അറ്റാദായം കൂട്ടാനും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാദേശിക കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാൻ വിദഗ്ദർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register