ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഐ.പി.ഒ ഒക്ടോബർ 21ന് ആരംഭിക്കുംtext_fields
റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവന വിഭാഗമായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, തങ്ങളുടെ ഐ.പി.ഒ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്ടോബർ 21ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 23ന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച റെഗുലേറ്ററി ഫയലിങ്ങിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അഹമ്മദാബാദിലെ ഗുജറാത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ കമ്പനി റെഡ് ഹെറിങ് പ്രോസ്പെക്ടസ് സമർപ്പിച്ചു. 10 രൂപ വീതം മുഖവിലയുള്ള 27 കോടി വരെ പുതിയ ഈക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഐ.പി.ഒ.
പ്രസ്തുത ഐ.പി.ഒയിൽ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെ യോഗ്യരായ ജീവനക്കാർക്കായി 500 കോടി രൂപ വരെയുള്ള ഓഹരികൾ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, യോഗ്യരായ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഹരി ഉടമകൾക്കായി 2,500 കോടി രൂപ വരെയുള്ള ഓഹരികളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബാധകമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, 2026 ഒക്ടോബർ 14 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പബ്ലിക് ഈക്വിറ്റി ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികളും യോഗ്യരായ ഓഹരി ഉടമകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആങ്കർ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ബിഡിങ് തീയതി ഒക്ടോബർ 19നാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഐ.പി.ഒ 2026 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 23 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും.
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