Madhyamam
    Biz News
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:19 PM IST

    വിലക്കയറ്റ തോതിൽ പരിഷ്‍കരണമായി; ജനുവരിയിൽ 2.75 ശതമാനം

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വ​ർ​ഷം 2012 ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024 ആ​യി പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​താ​ണി​ത്
    വിലക്കയറ്റ തോതിൽ പരിഷ്‍കരണമായി; ജനുവരിയിൽ 2.75 ശതമാനം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​ത് (ചി​ല്ല​റ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കേ​ന്ദ്രം. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ല​സൂ​ചി​ക​യു​ടെ പു​തി​യ രീ​തി പ്ര​കാ​രം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ചി​ല്ല​റ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം കു​റ​ഞ്ഞ് 2.75 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വ​ർ​ഷം 2012 ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 2024 ആ​യി പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​താ​ണി​ത്. തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​ത് (4.92 ശ​ത​മാ​നം), തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ കേ​ര​ള​വും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടു​മു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​ത് 2.13 ശ​ത​മാ​ന​വു​മ ഭ​വ​ന വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​ത് 2.05 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് ഓ​ഫി​സ് (എ​ൻ.​എ​സ്.​ഒ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. പു​തി​യ പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​പ്ര​കാ​രം വി​നോ​ദ​ത്തി​നും സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക്കു​മ​ട​ക്കം കാ​ര്യ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 259ൽ​നി​ന്ന് 308 ആ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ 40ൽ​നി​ന്ന് 50 ആ​യും കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​ലെ മാ​റ്റം മാ​ത്രം ചി​ല്ല​റ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തെ ഇ​നി​മു​ത​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കി​ല്ല. മ​റ്റ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    2012 അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു -4.26 ശ​ത​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ 1.33 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​തോ​ത് 2.73 ശ​ത​മാ​ന​വും ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2.77 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ൻ‌.​എ​സ്‌.​ഒ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, ഉ​ള്ളി, ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, തു​വ​ര​പ്പ​രി​പ്പ്, പ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ല കു​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ത​ക്കാ​ളി, തേ​ങ്ങ, കൊ​പ്ര, സ്വ​ർ​ണം, വ​ജ്രം, പ്ലാ​റ്റി​നം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം.

    ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ൻ ഒ.​ടി.​ടി​യും

    കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ തോ​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്തി​യ​ത്. ഒ.​ടി.​ടി​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ് പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഗ്രാ​മീ​ണ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണം, മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ർ​ലി​യും അ​തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും, പെ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്, ഹാ​ർ​ഡ് ഡി​സ്ക്, ബേ​ബി സി​റ്റ​ർ, വ്യാ​യാ​മ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വി.​സി.​ആ​ർ, വി.​സി.​ഡി, ഡി.​വി.​ഡി പ്ലെ​യ​റു​ക​ൾ, റേ​ഡി​യോ, ടേ​പ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ​ർ, പ​ഴ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സി.​ഡി, ഡി.​വി.​ഡി, ഓ​ഡി​യോ, വി​ഡി​യോ കാ​സ​റ്റു​ക​ൾ, ക​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. ഭ​ക്ഷ​ണ​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഹി​തം 45.86 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 36.75 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ 12 ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ വി​ല​യും ഇ​നി നേ​രി​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും. ടാ​ബു​ക​ളും ജി​യോ-​ടാ​ഗി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​നി പെ​ട്ടെ​ന്ന് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും ക​ഴി​യും.

