കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്ത്യൻ തൊഴിൽ വിപണി; ആശ്വാസമായി സ്വയംതൊഴിൽ മേഖലയും വൈറ്റ്-കോളർ നിയമനങ്ങളും

കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്ത്യൻ തൊഴിൽ വിപണി; ആശ്വാസമായി സ്വയംതൊഴിൽ മേഖലയും വൈറ്റ്-കോളർ നിയമനങ്ങളുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ മികച്ച പ്രകടനമെന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഇക്കണോമിക് ഡിവിഷൻ പുറത്തുവിട്ട 2026 സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ ശക്തിയിലെ പങ്കാളിത്തം ഉയരുകയും തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തൊഴിലിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇപ്പോഴും സ്വയംതൊഴിലിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത/കോർപ്പറേറ്റ് ഇതര മേഖലയിലുമാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗസ്റ്റിലെ പ്രതിമാസ പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം 15 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവരുടെ തൊഴിൽ ശക്തി പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 55.6% ആയി ഉയർന്നു. ഇത് അഞ്ച് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. 2025 ആഗസ്റ്റിൽ ഇത് 55% ആയിരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 5% ആയി കുറഞ്ഞത് ഈ മാസത്തെ തൊഴിൽ വിപണിയിലെ പുരോഗതിയുടെ സൂചനയാണ്.
ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ സൂചകങ്ങളിലും പുരോഗതി ദൃശ്യമാണ്. ഗ്രാമീണ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ജൂലൈയിലെ 4.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ആഗസ്റ്റിൽ 4.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2026 ജനുവരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിതെന്ന് അവലോകനം പറയുന്നു. പങ്കാളിത്തത്തിലെ വർധനവ്, തൊഴിലില്ലായ്മയിലെ കുറവ്, ശക്തമായ വൈറ്റ്-കോളർ നിയമനങ്ങൾ, അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് മേഖലയിലെ വളർച്ച എന്നിവയാണ് തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് മേഖല തൊഴിലിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസായി തുടരുന്നു
അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ത്രൈമാസ ബുള്ളറ്റിൻ അനുസരിച്ച്, 2026 ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കാർഷികേതര മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ 13.7 കോടിയിലെത്തി. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വർഷത്തെ സമാന പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 6.55% വർധനവാണിത്.
2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 9.2% വർധിച്ച് 8.67 കോടിയായി. എന്നാൽ, തൊഴിൽ ഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വയംതൊഴിലിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒന്നാം പാദത്തിൽ അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് മേഖലയിലെ തൊഴിലിന്റെ 62.38 ശതമാനവും സ്ഥാപന ഉടമകൾ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, കൂലിക്കെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വിഹിതം മുൻവർഷത്തെ 24.38 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22.77 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ഈ മേഖലയിൽ വനിതാ തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പാദത്തിലെ ആകെ തൊഴിലിന്റെ 30.56% പങ്കും സ്ത്രീകളുടേതാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഇതര ബിസിനസുകൾക്ക് പുറത്ത് വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽ നൽകാൻ ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ച സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗവും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപകമാണ്. 82.2% സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, യു പി ഐ, മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾ, പി.ഒ.എസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ 79.86% സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
വൈറ്റ്-കോളർ നിയമനങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം
ഔദ്യോഗിക, വൈറ്റ്-കോളർ നിയമനങ്ങളിലെ വളർച്ചയിലേക്കും അവലോകന റിപ്പോർട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. നൗക്കരി ജോബ് സ്പീക്ക് ഇൻഡക്സ് അനുസരിച്ച് 2026 ആഗസ്റ്റിൽ വൈറ്റ്-കോളർ നിയമനങ്ങളിൽ 14% വാർഷിക വളർച്ചയുണ്ടായി. എഐ/എംഎൽ തസ്തികകളിൽ 31% വർധനവും ഫ്രഷർമാരുടെ നിയമനത്തിൽ 15% വർധനവുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
ഐ.ടി, ഐ.ടി ഇതര മേഖലകളിൽ ഒരുപോലെ നിയമനങ്ങൾ വർധിച്ചു. ഇൻഷുറൻസ് മേഖല 12% വളർച്ചയും ഐ.ടി മേഖല 11% വളർച്ചയും രേഖപ്പെടുത്തി. ബാങ്കിങ്, എഫ്.എം.സി.ജി മേഖലകളിൽ 10% വീതം നിയമനങ്ങൾ വർധിച്ചപ്പോൾ, ബി.പി.ഒ/ഐ.ടി.ഇ.എസ് (BPO/ITES), ഓയിൽ & ഗ്യാസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകൾ 8% വീതം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.
വർധിച്ച പങ്കാളിത്തവും കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മയും വ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം രണ്ട് പ്രധാന തൊഴിൽ ട്രെൻഡുകളും ഈ അവലോകനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു: ഒന്ന്, സ്വയംതൊഴിലിന്റെയും അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് സംരംഭങ്ങളുടെയും വ്യാപനം; രണ്ട്, നിർദ്ദിഷ്ട വൈറ്റ്-കോളർ, എ.ഐ അധിഷ്ഠിത തസ്തികകളിലെ വേഗത്തിലുള്ള നിയമനങ്ങൾ.
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