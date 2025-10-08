Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightനികുതി വെട്ടിപ്പ്:...
    Biz News
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 3:11 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 3:11 PM IST

    നികുതി വെട്ടിപ്പ്: അദാനിയുടെ പ്രതിരോധ കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം

    text_fields
    bookmark_border
    നികുതി വെട്ടിപ്പ്: അദാനിയുടെ പ്രതിരോധ കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: നികുതി വെട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗൗതം അദാനിയുടെ കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അദാനി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ ഭാഗമായ അദാനി ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണം.

    അദാനി ഗ്രൂപ്പി​ന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പനിയാണിത്. ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷ സേനക്ക് മിസൈൽ, ​ഡ്രോൺ, ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിർമിച്ചുനൽകുകയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ബിസിനസ്. അ​ന്വേഷണം മാർച്ചിലാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് രഹസ്യ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    ഒമ്പത് ദശലക്ഷം ഡോളർ അതായത് 79.88 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചെന്നാണ് കമ്പനിക്കെതിരായ ആരോപണം. റവന്യൂ ഇന്റലിജൻറ്സ് വിഭാഗമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കസ്‍റ്റംസ് നികുതിയിൽ ഇളവുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് മിസൈൽ ഘടകങ്ങൾ കമ്പനി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെന്ന് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉപ​കരണങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻറ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നെന്നും രേഖകകളടക്കം മറുപടി നൽകിയെന്നും അദാനി​ ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വക്താവ്, കേസിൽ പിഴ അടച്ചിരുന്നോയെന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല.

    കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അദാനി ഡിഫൻസിന്റെ മൊത്തം വരുമാനമായ 76 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തി​ലേറെയും ലാഭത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെയും തുകയാണ് നികുതി വെട്ടിച്ചത്. എന്നാൽ, തെറ്റായ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കമ്പനി സമ്മതിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

    സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പിഴയായി 100 ശതമാനം നികുതി നൽകേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതായത് അദാനി ഡിഫൻസ് 18 ദശലക്ഷം ഡോളർ നൽകേണ്ടി വരും. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരി വിപണിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ഷോർട്ട് സെല്ലർ കമ്പനിയായ ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:adani groupAdani EnterpriseHindenburg reportAdani RowAdani scam
    News Summary - India probes Adani Defence for tax evasion on missile parts imports
    Similar News
    Next Story
    X