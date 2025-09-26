Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    ഓൺ​ലൈൻ വ്യാപാരം പൊടിപൊടിക്കും; വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇളവുമായി കേന്ദ്രം

    നീക്കം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുമെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്
    ഓൺ​ലൈൻ വ്യാപാരം പൊടിപൊടിക്കും; വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇളവുമായി കേന്ദ്രം
    ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ വ്യാപാര മേഖലയുടെ വളർച്ച ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇ-കൊമേഴ്സ് രംഗത്തെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകാനുള്ള കരട് നിർദേശം സർക്കാർ തയാറാക്കി. വാഷിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര ചർച്ചകളിലാണ് ഈ നിർദേശം ഉയർന്നുവന്നത്.

    ആമസോൺ, ഫ്ലിപ് കാർട്ട് അടക്കമുള്ള ഓൺലൈൻ വ്യാപാര കമ്പനികൾക്ക് വൻ കുതിപ്പേകുന്നതാണ് നീക്കം. റോയിട്ടേസാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

    നിലവിൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾക്ക് നേരിട്ട് ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കാൻ അനുമതിയില്ല. ഉത്പാദകരെയും വിൽപനക്കാരെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിപണിയായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ നിയന്ത്രണം കാരണം, ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇ-കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

    നിയന്ത്രണം നീക്കണമെന്ന് നിരവധി കാലമായി യു.എസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആമസോൺ കേന്ദ്ര സർക്കാറിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. നിർദേശം അംഗീകരിച്ചാൽ ആമസോണിനടക്കം ഇന്ത്യൻ വിൽപനക്കാരിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി വിദേശ ഉപഭോക്താവിന് വിൽക്കാൻ കഴിയും.

    അതേസമയം, ആമസോണി​ന്റെ ആവശ്യം തള്ളണമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നീക്കം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

    TAGS:FlipkartE-CommerceAmazonGreat India FestivalForiegn Investment
    News Summary - India plans to ease foreign investment rules in e-commerce
