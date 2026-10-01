ഡീസൽ കയറ്റുമതി നികുതി കുറച്ചു; എ.ടി.എഫിനും ഇളവ്, പെട്രോളിന് മാറ്റമില്ല

ഡീസൽ കയറ്റുമതി നികുതി കുറച്ചു; എ.ടി.എഫിനും ഇളവ്, പെട്രോളിന് മാറ്റമില്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് ഡീസൽ, എ.ടി.എഫ് (വിമാന ഇന്ധനം) എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിക്കുമേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന വിൻഡ്ഫോൾ ടാക്സ് (അപ്രതീക്ഷിത ലാഭനികുതി) കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. പുതിയ നിയമപ്രകാരം പെട്രോളിന്റെ കയറ്റുമതി നികുതിയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഡീസലിന്റെ പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി (SAED) ലിറ്ററിന് 20 രൂപയിൽ നിന്ന് 16 രൂപയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ കയറ്റുമതി നികുതി ലിറ്ററിന് 15
രൂപയിൽ നിന്നും 10.5 രൂപയായും കുറച്ചു. എന്നാൽ പെട്രോൾ കയറ്റുമതിക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി ലിറ്ററിന് 50 പൈസയായി തന്നെ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് തുടരും. ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് വിൻഡ്ഫോൾ നികുതിയിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നപ്പോൾ ഇന്ധന കമ്പനികൾക്ക് ലഭിച്ച അമിത ലാഭം നിയന്ത്രിക്കാനും, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് മുമ്പ് സർക്കാർ ഈ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നികുതി നിരക്കുകൾ പുതുക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഈ നികുതി പരിഷ്കാരം രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്കുകളിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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