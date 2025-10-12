Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Biz News
    date_range 12 Oct 2025 6:45 AM IST
    date_range 12 Oct 2025 6:45 AM IST

    വസ്തു നികുതിയുടെ രണ്ടര ശതമാനം ഇനി ഐ.കെ.എമ്മിന്

    ഐ.​കെ.​എ​മ്മി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു നി​കു​തി​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത​ശ​ത​മാ​നം ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ന് (ഐ.​കെ.​എം) ന​ൽ​കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി. ഓ​രോ ഇ​ട​പാ​ടി​ന്റെ​യും ര​ണ്ട​ര ശ​ത​മാ​നം തു​ക ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്. ഐ.​കെ.​എ​മ്മി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കെ-​സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ന്ന​തോ​ടെ വ​സ്തു​നി​കു​തി പി​രി​വ് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​വു​ക​യും ത​ന​ത് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. കെ-​സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം ഈ ​നി​ര​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ​ലി​യ ചൂ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ തു​ക​യാ​ണ് വ​സ്തു​നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​തു​ക​യു​ടെ ര​ണ്ട​ര ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​ത് കോ​ടി​ക​ൾ വ​രും. ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​മു​ഖ സോ​ഫ്റ്റ് ​വെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചാ​ൽ ഇ​തി​ന്റെ നാ​ലി​ലൊ​ന്നു തു​ക​പോ​ലും വ​രി​ല്ലെ​ന്ന് ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​ൻ​വാ​തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി നേ​ര​ത്തെ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ട് വ​ഴി​യു​ള്ള ചി​ല പേ​യ്മെൻറ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ് ചാ​ർ​ജ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ഞ്ചു രൂ​പ മു​ത​ൽ 10 രൂ​പ വ​രെ ഐ.​കെ.​എം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

