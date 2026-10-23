ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേഷനുകളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതെങ്ങനെ?text_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകളിലൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റർമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ റെക്കമെൻഡേഷനായി തോന്നാമെങ്കിലും, ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും മൂല്യമുള്ള ഒരു കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കൊളബറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഭൂരിഭാഗം പ്രഫഷനൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെയും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി ബ്രാൻഡ് ഡീലുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ബ്രാൻഡ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ, വിഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനിയും ക്രിയേറ്ററും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാൻഡ് ഡീലുകളിലൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ എങ്ങനെയാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമായി നോക്കാം.
ബ്രാൻഡുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് പണം നൽകുന്നത്?
മുഴുവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെയും അടിത്തറ വിശ്വാസ്യത ആണ്. ആധുനിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരമ്പരാഗത പരസ്യങ്ങളോട് മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തങ്ങൾ ദിവസവും പിന്തുടരുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ റെക്കമെൻഡേഷനുകളെ അവർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റർ വളർത്തിയെടുത്ത സജീവമായ ഒരു കമ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനാണ് ബ്രാൻഡുകൾ അവർക്ക് പണം നൽകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ ഫോളോവേഴ്സ് കേവലം ഒരു വലിയ സംഖ്യ മാത്രമല്ല; ആരോഗ്യ-ക്ഷേമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവർ. ഇക്കൂട്ടരാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ ആഗോള പരസ്യ വ്യവസായത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്.
ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന വിവിധ രീതികൾഎല്ലാ ബ്രാൻഡ് ഡീലുകളും ഒരേ രീതിയിലല്ല രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേഷനിലൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ഫ്ലാറ്റ്-ഫീ സ്പോൺസേർഡ് പോസ്റ്റുകൾ
ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതിയാണിത്. ഇതിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പോസ്റ്റിനോ വിഡിയോയ്ക്കോ ബ്രാൻഡ് ഒരു നിശ്ചിത തുക ഒറ്റത്തവണയായി നൽകുന്നു. ക്രിയേറ്റർ കണ്ടന്റ് നൽകുന്നു, ബ്രാൻഡിന് പബ്ലിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നു, ഇതോടെ ആ ഡീൽ അവസാനിക്കുന്നു.
അഫിലിയേറ്റ് & കമ്മീഷൻ ഡീലുകൾ
ഈ രീതിയിൽ, ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ട്രാക്കിങ് ലിങ്കോ പ്രൊമോ കോഡോ (ഉദാഹരണത്തിന് CREATOR20) ലഭിക്കും. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഓരോ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് 5 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ക്രിയേറ്റർക്ക് ഇതിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിലും, ഉൽപ്പന്നം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് വളരെ ലാഭകരമാണ്.
ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ റിട്ടെയ്നറുകൾ
6 മുതൽ 12 മാസം വരെയുള്ള ദീർഘകാല കരാറുകളാണിത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതിനും മറ്റ് എതിർ ബ്രാൻഡുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് മാസം തോറും നിശ്ചിത തുക വരുമാനമായി ലഭിക്കുന്നു.
ബ്രാൻഡ് ഡീലുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ എങ്ങനെ അധിക വരുമാനം നേടുന്നു?
അടിസ്ഥാന നിരക്കിന് പുറമെ, അധിക ഉപയോഗാവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് ഉയർന്ന തുക ഈടാക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രിയേറ്ററുടെ വിഡിയോ സ്വന്തം ഈമെയിൽ ക്യാമ്പെയ്നുകളിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ പ്രിന്റ് പരസ്യങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്രാൻഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ ഒറിജിനൽ നിരക്കിന് പുറമെ 'കണ്ടന്റ് ലൈസൻസിങ് ഫീ കൂടി നൽകണം. ചില കമ്പനികൾ വൈറ്റ്ലിസ്റ്റിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്; അതായത് ക്രിയേറ്ററുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് വഴി നേരിട്ട് പരസ്യങ്ങൾ നടത്താൻ ബ്രാൻഡിന് അനുമതി നൽകുന്നു. ഇതിലൂടെ അടിസ്ഥാന നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് 30 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ തുക നേടാനാകും. അതുപോലെ, മറ്റ് എതിരാളി ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന കരാറിനും ('എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ക്ലാസ്') ക്രിയേറ്റർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി പ്രത്യേക ഫീസ് ലഭിക്കും.
ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ നിരക്കുകൾ എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു?
ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ പ്രതിഫലം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ. ക്രിയേറ്റർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫോളോവേഴ്സിനേക്കാൾ പ്രധാനം അവരുടെ 'എൻഗേജ്മെന്റ് റേറ്റ്' (ലൈക്കുകൾ, കമന്റുകൾ, ഷെയറുകൾ, വാച്ച് ടൈം) ആണ്. പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് മേഖലയിൽ 2,00,000 സജീവ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റർക്ക്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാറുണ്ട്. കണ്ടന്റിന്റെ തരവും ഫീസിനെ ബാധിക്കുന്നു. പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിശദമായ യൂട്യൂബ് ഉൽപ്പന്ന റിവ്യൂവിനോ പ്രത്യേക പാചക വീഡിയോയ്ക്കോ ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയവും നിർമാണ അധ്വാനവും ആവശ്യമാണ്. അത് അവരുടെ വിലയിലും പ്രതിഫലിക്കും.
ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡീൽ എങ്ങനെ നടപ്പിലാകുന്നു?
ഒരു ഏജൻസി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ നേരിട്ടോ നൽകുന്ന പിച്ചിങ്ങിലൂടെയാോണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഡീൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ കണക്കുകളും, എൻഗേജ്മെന്റും, മുൻകാല പെർഫോമൻസും വ്യക്തമാക്കുന്ന 'മീഡിയ കിറ്റ്' ഇതിനായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണയായാൽ, ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ, സമയപരിധി, ഉപയോഗാവകാശങ്ങൾ, പണമടയ്ക്കൽ രീതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക കരാറിലേക്ക് ഇരു കൂട്ടരും കടക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, സന്ദേശം കൃത്യമാണോ എന്നും പരസ്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ക്രിയേറ്റർ ബ്രാൻഡിന് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് അയച്ചു നൽകുന്നു. ബ്രാൻഡിന്റെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും പണം നൽകുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതും.