ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈം ഓഫർ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈം ഓഫർ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾtext_fields
വ്യാജ ഷോപ്പിങ് വെബ്സൈറ്റുകൾ, പരിചയമില്ലാത്ത വിൽപ്പനക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് പേയ്മെന്റ് ലിങ്കുകൾ എന്നിവ ഓഫറുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടേക്കാം. യു.പി.ഐ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയിൽ ഏത് വഴി പണമടച്ചാലും, ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ട 5 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
ഔദ്യോഗിക ചെക്കൗട്ട് പേജിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റോ ആപ്പോ വ്യാജമല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടേതിന് സമാനമായ വ്യാജ ലിങ്കുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മെസേജുകളിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ ലഭിക്കുന്ന അപരിചിതമായ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഔദ്യോഗിക ആപ്പുകൾ വഴിയോ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് നേരിട്ട് ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ ഷോപ്പിങ് നടത്തുക. കൂടാതെ, വെബ്സൈറ്റ് വിലാസത്തിന് മുന്നിലുള്ള പാഡ്ലോക്ക് (പൂട്ടിന്റെ) ചിഹ്നമോ 'https' എന്നതോ കണക്ഷൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് വെബ്സൈറ്റ് യഥാർഥമാണെന്നതിന് പൂർണമായ ഉറപ്പല്ലെന്ന് ഓർക്കുക.
ആരിൽ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുക
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ നൽകുന്ന വൻ ഓഫറുകൾ ആകർഷകമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഓർഡർ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കളുടെ റിവ്യൂകൾ, റിട്ടേൺ-റീഫണ്ട് നയങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള പേയ്മെന്റ്, വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പണം കൈമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ മെസേജിങ് ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിൽപ്പനക്കാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ തട്ടിപ്പിന് കാരണമാവുകയും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കുകയും ചെയ്യും.
പരിചയമുള്ള പേയ്മെന്റ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇടപാട് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. യു.പി.ഐ പേയ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പണം സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെ പേരും തുകയും സ്ക്രീനിൽ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പണം സ്വീകരിക്കാൻ യു.പി.ഐ പിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.
കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒ.ടി.പി നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തുക പരിശോധിക്കുക. അപരിചിതമായ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യരുത്. കാർഡ് ടോക്കണൈസേഷൻ പോലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന കാർഡ് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ബാങ്കുകളും പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളും തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉപഭോക്താവ് സ്വയം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഫ്ലാഷ് സെയിലുകൾ, കൗണ്ട്ഡൗൺ ടൈമറുകൾ, വൻ വിലക്കുറവുകൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കളെ വേഗത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പല ഓഫറുകളും യഥാർഥമാണെങ്കിലും, തട്ടിപ്പുകാർ ആളുകളെ വ്യാജ ലിങ്കുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും ഇതേ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പണമടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് വിശ്വസനീയമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബ്രാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓഫറിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുക.
ഡെലിവറി ചാർജുകൾ, നികുതികൾ, മറ്റ് ഫീസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തിമ തുക പരിശോധിക്കുക. ക്യാഷ്ബാക്കോ സമ്മാനങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻകൂറായി പണമടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒ.ടി.പി, യു.പി.ഐ പിൻ, ബാങ്കിങ് പാസ്വേഡുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക. ബാങ്കുകളോ പേയ്മെന്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളോ ഔദ്യോഗിക കസ്റ്റമർ കെയറോ ഇവ ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയോ മെസേജുകളിലൂടെയോ ആവശ്യപ്പെടില്ല.
പേയ്മെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടു, റീഫണ്ട് നിലവിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വേരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറരുത്. പകരം, ബാങ്കിന്റെയോ മർച്ചന്റിന്റെയോ ഔദ്യോഗിക കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇടപാടിന്റെ ഒ.ടി.പിയോ പേയ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റോ ഫോണിൽ ലഭിച്ചാൽ അത് ഒരുകാരണവശാലും അപ്രൂവ് ചെയ്യരുത്.
തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയായ ശേഷവും ജാഗ്രത തുടരുക. ബാങ്ക് സന്ദേശങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട കാർഡോ പേയ്മെന്റ് സൗകര്യമോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1930 ലേക്ക് വിളിച്ചോ cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.