    Biz News
    Biz News
    Posted On
    21 Sept 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 7:04 AM IST

    ജി.എസ്.ടി 2.0; പ്രതീക്ഷ എത്ര ശതമാനം

    ജി.എസ്.ടി 2.0; പ്രതീക്ഷ എത്ര ശതമാനം
    ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (ജി.​എ​സ്.​ടി 2.0) നാ​ളെ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​യി ഇ​തി​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. അ​ത​ല്ല, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യ ആ​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം എ​ന്നും ഇ​തി​നെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ഴും, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വി​ധം നി​കു​തി​യി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യ​ത് ​​പൊ​തു​വി​ൽ ശ്ലാ​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യം പു​തി​യൊ​രു നി​കു​തി ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ, ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ല​ക്കം.

    ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി) ഘ​ട​ന അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും നി​കു​തി നി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ജി.​എ​സ്.​ടി​യെ ഗ​ബ്ബ​ർ സി​ങ് ടാ​ക്സ് എ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വി​ധം നി​കു​തി​യി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യും മ​റ്റും ജി.​എ​സ്.​ടി സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ അ​ടി​മു​ടി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം, 18 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​​ബു​​ക​​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി 12 ശ​ത​മാ​നം, 28 ശ​ത​മാ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 12 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി​യ​ത് നി​കു​തി​ഭാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വാ​ണ് വ​രു​ത്തു​ക. പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന നി​കു​തി പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്നു. 33 ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ജീ​വ​ൻ-​ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കും നി​കു​തി​യി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നി​കു​തി​ഘ​ട​ന​യി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യാ​പാ​രി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ​യും ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​യാം. അ​ത്ര​മേ​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നു സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ മു​ര​ടി​പ്പും സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ​യും. ഇ​ട​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​കാ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും വി​പ​ണി​ക്ക് ഉ​ത്തേ​ജ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ ഇ​ട​ത്ത​ര​ക്കാ​രാ​ണ്. നി​ത്യ​ച്ചെ​ല​വി​ന്റെ ആ​കു​ല​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​പ​രി​വ​ർ​ഗം 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട​റ്റം കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​പെ​ടു​ന്ന 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന പാ​വ​ങ്ങ​ളെ വേ​ണ്ട​വി​ധം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കു​റ​യു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ് എ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​കു​തി കു​റ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ വി​ല​ക്കു​റ​വാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ചി​ല്ല​റ കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​ന്നി​ല്ല. ചെ​ല​വി​ടാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് തൊ​ഴി​ലും വ​രു​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ​ക്രി​യാ​ത്മ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    വി​ല​ക്കു​റ​വ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കം മാ​ത്ര​മോ?

    നി​കു​തി നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന മു​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ട്. ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി കു​റ​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​ന്നും വി​ല കു​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ല​യും സ​ർ​വി​സ് ചാ​ർ​ജും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ആ ​കു​റ​വ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് സു​സ്ഥി​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ഇ​ട​പെ​ട​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം കു​റ​ച്ച് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം ഇ​തി​ന് സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന മു​ര​ടി​പ്പി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പി​ന്നീ​ട് മോ​ഡ​ൽ മാ​റ്റി​യും മ​റ്റു കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് നി​കു​തി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ലാ​ഭ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. നി​കു​തി കു​റ​ച്ച 25 സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മു​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല കു​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ടം

    ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് 8000-10,000 ​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 46 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന​ത് ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് 2017ൽ ​ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ വ​ൻ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. 28 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി പ​രി​ധി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 229 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 32 എ​ണ്ണം ഒ​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ജി.​എ​സ്.​ടി 2.0 ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 28 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും 12 ശ​ത​മാ​നം സ്ലാ​ബി​ലു​ള്ള 99 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​റു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ടം പൊ​തു​വി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്കം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. വി​ല കു​റ​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. നോ​ൺ ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ളി​ക് പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി​ഗ​ര​റ്റ് -പാ​ൻ​മ​സാ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ നി​കു​തി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​ക​ത്തു​ക​യി​ൽ ന​ഷ്ടം​ത​ന്നെ​യാ​കും ബാ​ക്കി.

    പ​ഴ​യ ക​വ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം

    വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ക്കി​ങ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് മൊ​ത്ത​മാ​യി ​വാ​ങ്ങി​വെ​ക്കു​ക​യോ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ജി.​എ​സ്.​ടി 2.0 പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ എം.​ആ​ർ.​പി പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്ത പ​ഴ​യ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​രു​ന്നു. 2026 മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ പ​ഴ​യ ക​വ​റു​ക​ളും മെ​റ്റീ​രി​യ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, പു​തു​ക്കി​യ വി​ല മാ​ത്ര​മേ ഈ​ടാ​ക്കാ​വൂ. ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ള​വി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പു​തി​യ വി​ല​യും പാ​ക്ക​റ്റി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാം.

    പ​ഴം​പൊ​രി​ക്ക് വി​ല​കു​റ​യു​മോ?

    പ​ഴം​പൊ​രി​യും വ​ട​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ൻ​കി​ട ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ 10 ശ​ത​മാ​നം വി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലും ചെ​റി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വി​ല കു​റ​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ല. അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ല കു​റ​യു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ​ക്കും നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളേ ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്നു​ള്ളൂ. പാ​ക്ക​റ്റ് പൊ​റോ​ട്ട​യു​ടെ 18 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി ഇ​ല്ലാ​താ​വും. എ​ന്നാ​ൽ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ​ പോ​യി ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ഇ​ള​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട. മി​ക്സ്ച​ർ പോ​ലെ​യു​ള്ള പാ​ക്ക​റ്റ് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി 12 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​മാ​വു​ന്നു.

    ബു​ള്ള​റ്റ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക്

    350 സി.​സി വ​രെ എ​ൻ​ജി​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി 28 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യും. വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന 95 ശ​ത​മാ​നം ബൈ​ക്കു​ക​ളും സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളും ഈ ​ശ്രേ​ണി​യി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണ്. 10 ശ​ത​മാ​നം വി​ല കു​റ​യാ​നാ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. അ​താ​യ​ത്, ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള ബൈ​ക്കി​ന് 10,000 രൂ​പ കു​റ​യും. റോ​യ​ല്‍ എ​ന്‍ഫീ​ല്‍ഡി​ന്റെ പ്രീ​മി​യം മോ​ഡ​ലു​ക​ളാ​യ ക്ലാ​സി​ക് 650, സ്‌​ക്രാം 440, ഷോ​ട്ട്ഗ​ണ്‍ 650, സൂ​പ്പ​ര്‍ മി​റ്റി​യോ​ര്‍ 650, ഇ​ന്റ​ര്‍സെ​പ്റ്റ​ര്‍, കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ല്‍ ജി.​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും കെ.​ടി.​എ​മ്മി​ന്റെ 390 സീ​രി​സ്, ബ​ജാ​ജ് പ​ള്‍സ​ര്‍ എ​ന്‍.​എ​സ് 400, ട്ര​യം​ഫ് സ്പീ​ഡ് 400, സ്‌​ക്രാം​ബ്‌​ള​ര്‍ 400 തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും എ​ൻ​ജി​ൻ ശേ​ഷി 350 സി.​സി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. 25,000 മു​ത​ൽ 40,000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കു​ക.

    എ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ബു​ള്ള​റ്റ് നി​കു​തി വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ്. പേ​രി​ൽ 350 എ​ന്ന് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ന്റെ ക്ലാ​സി​ക് 350, ബു​ള്ള​റ്റ് 350, മി​റ്റി​യോ​ര്‍ 350 എ​ന്നീ മോ​ഡ​ലു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശേ​ഷി 349 സി.​സി​യാ​ണ്. ഹോ​ണ്ട സി.​ബി 350ന്റെ ​ശേ​ഷി 348.66 സി.​സി. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കി​ള​വ് ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി പ്രീ​മി​യം ബൈ​ക്ക് നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 350 സി.​സി​ക്ക് തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ​യു​ള്ള മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ പു​തു​താ​യി നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പരാതി പരിഹാരത്തിന് പോർട്ടൽ

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്‍കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ് ലൈനിന്റെ ‘ഇൻഗ്രാം’ (സംയോജിത പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം) പോർട്ടലിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം ഏ​ർപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ് ലൈനുമായി (എൻ.സി.എച്ച്) ‘നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ജി.എസ്.ടി റിഫോംസ് 2025’ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ജി.എസ്.ടി നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ് ലൈനിലേക്ക് വരാനിടയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും മറുപടി നൽകാനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോ മൊ​ബൈൽ, ബാങ്കിങ്, കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ്, ഇ-കൊമേഴ്സ്, എഫ്.എം.സി.ജി, മറ്റുള്ളവ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതിനാൽ പരാതികൾ എളുപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകും.

    ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ് ലൈൻ

    (https://consumerhelpline.gov.in/) രാജ്യത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ഉൽപന്ന, സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ നൽകാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്. മലയാളമടക്കം 17 ഭാഷകളിൽ ഇതുവഴി പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം. പോർട്ടലിലെ സംവിധാനമായ ‘INGRAM’ വഴി പരാതി നൽകാം: ഇതിൽ വാട്സ്ആപ്, എസ്.എം.എസ്, ഇമെയിൽ, എൻ.സി.എച്ച് ആപ്, വെബ് പോർട്ടൽ, UMANG ആപ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ടോൾഫ്രീ നമ്പറായ 1915 വഴിയും നൽകാം.

    പെ​ട്രോൾ, ഡീസൽ ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലെ​ന്താ!...

    പെ​ട്രോ​ളും ഡീ​സ​ലും ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​കു​തി കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ ചെ​വി​കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ പെ​ട്രോ​ളും ഡീ​സ​ലും ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​​യ​ല്ലേ വേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ബാ​ക്കി​യാ​വു​ന്നു. ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല കു​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ചെ​ല​വ് കു​റ​യു​ക​യും എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കു​റ​യാ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​നും ഡീ​സ​ലി​നും ജി.​എ​സ്.​ടി ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പും ഇ​തി​നൊ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്കു​ള്ള മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി (വാ​റ്റ്) ആ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ പെ​ട്രോ​ൾ ലി​റ്റ​റി​ന് 13 രൂ​പ​യും ഡീ​സ​ൽ 10 രൂ​പ​യും ആ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യാ​യി കേ​ന്ദ്രം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ വി​ല​യു​ടെ 45 മു​ത​ൽ 60 വ​രെ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് നി​കു​തി. ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ലാ​ബാ​യ 28 ശ​ത​മാ​നം ഈ​ടാ​ക്കി​യാ​ൽ പോ​ലും വി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. പെ​ട്രോ​ളി​നും ഡീ​സ​ലി​നും ജി.​എ​സ്.​ടി ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​യാ​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​വി​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ താ​ങ്ങ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ന്ധ​ന നി​കു​തി​യാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കേ​ര​ളം 25,000 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം നേ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഇ​തേ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    കാ​ർ വി​ല​യി​ൽ വ​രു​ന്ന കു​റ​വ്

    മ​ഹീ​ന്ദ്ര

    ബൊ​ലേ​റോ/​നി​യോ 1.27 ല​ക്ഷം

    എ​ക്സ്.​യു.​വി 3

    എ​ക്സ്.​ഒ (പെ​ട്രോ​ൾ) 1.4 ല​ക്ഷം

    ഥാ​ർ 2 ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി

    (ഡീ​സ​ൽ) 1.35 ല​ക്ഷം

    ഥാ​ര്‍ 4 ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി

    (ഡീ​സ​ല്‍) 1.01 ല​ക്ഷം

    സ്‌​കോ​ര്‍പി​യോ

    ക്ലാ​സി​ക് 1.01 ല​ക്ഷം

    സ്‌​കോ​ര്‍പി​യോ എ​ൻ 1.45 ല​ക്ഷം

    ഥാ​ര്‍ റോ​ക്‌​സ് 1.33 ല​ക്ഷം

    എ​ക്‌​സ്.​യു.​വി 700 1.43 ല​ക്ഷം

    ടൊ​യോ​ട്ട

    ഗ്ലാ​ന്‍സ ഹാ​ച്ച്ബാ​ക്ക് 85,300

    ടൈ​സ​ര്‍ 1.11 ല​ക്ഷം

    റൂ​മി​യ​ണ്‍ 48,700

    ഹൈ​റൈ​ഡ​ര്‍ 65,400

    ഇ​ന്നോ​വ ക്രി​സ്റ്റ 1.8 ല​ക്ഷം

    ഫോ​ര്‍ച്യൂ​ണ​ര്‍ 3.49 ല​ക്ഷം

    ലെ​ജ​ന്‍ഡ​ര്‍ 3.34 ല​ക്ഷം

    ഹൈ​ല​ക്‌​സ് 2.52 ല​ക്ഷം

    കാം​റി 1.01 ല​ക്ഷം

    വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ 2.78 ല​ക്ഷം

    ടാ​റ്റ മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ്

    ടി​യാ​ഗോ 75,000

    ആ​ല്‍ട്രോ 1.10 ല​ക്ഷം

    പ​ഞ്ച് 85,000

    നെ​ക്സോ​ൺ 1.55 ല​ക്ഷം

    ക​ർ​വ് 65,000

    ഹാ​രി​യ​ർ 1.4 ല​ക്ഷം

    സ​ഫാ​രി 1.45 ല​ക്ഷം

    മാ​രു​തി സു​സു​കി

    എ​സ്-​പ്രെ​സോ 1,29,000

    ആ​ൾ​ട്ടോ കെ10 1,07,600

    ​സെ​ലേ​റി​യോ 94,000

    വാ​ഗ​ണ​ർ 79,000

    സ്വി​ഫ്റ്റ് -84,000

    ഡി​സ​യ​ർ 87,000

    ബ്രെ​സ 1,12,000

    എ​ർ​ട്ടി​ഗ 46,000

    ഈ​ക്കോ 68,000

    ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ്

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ​ഐ​ടെ​ൻ

    നി​യോ​സ് 73,000

    സെ​ഡ​ലാ​ൻ ഓ​റ 78,000

    എ​ക്സ്റ്റ​ർ നൈ​റ്റ് 89,000

    ഹാ​ച്ച്ബാ​ക്ക് ഐ 20 98,000

    ​ക്രോ​സ് ഹാ​ച്ച് ഐ 20 1,08,000

    ​വെ​ന്യൂ 3 1,23,000

    സെ​ഡാ​ൻ വെ​ർ​ന 60,000

    ക്രെ​റ്റ 72,000

    ക്രെ​റ്റ എ​ൻ ലൈ​ൻ 71,000

    അ​ൽ​ക്ക​സ​ർ 75,000

    ട്യൂസോ​ൺ 2.40 ല​ക്ഷം

