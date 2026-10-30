ഗിഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾക്കും സാമൂഹിക സുരക്ഷ: കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർണായക വിജ്ഞാപനംtext_fields
ഇന്ത്യയിലെ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവെപ്പായി, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് പ്രകാരം അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കും ഗിഗ് & പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾക്കുമായുള്ള ദേശീയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന കേന്ദ്ര തൊഴിൽ-തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര തൊഴിൽ-തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കും ദേശീയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ആഗ്രിഗേറ്റർ കമ്പനികൾ, തൊഴിലുടമകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ, തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ, ഗിഗ് & പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളി അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടും. അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾ, ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക, നിരീക്ഷിക്കുക, അവലോകനം ചെയ്യുക എന്നിവയായിരിക്കും ബോർഡിന്റെ പ്രധാന ചുമതല.
വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും യോഗം
വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, ദേശീയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡ് വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും യോഗം ചേരും. യോഗങ്ങളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളായിരിക്കും ബോർഡ് പിന്തുടരുക. കേന്ദ്ര തൊഴിൽ-തൊഴിൽ മന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ ബോർഡിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, പ്രമുഖ ആഗ്രിഗേറ്റർ കമ്പനികൾ, തൊഴിലുടമകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ, തൊഴിലാളി യൂനിയനുകൾ, ഗിഗ് & പ്ലാറ്റ്ഫോം അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
പാരമ്പര്യ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഗിഗ് & പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികളുടെയും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വിടവ് നികത്തുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യാനും ബോർഡിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
ദേശീയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബോർഡിന്റെ ചുമതലകൾ
സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് പ്രകാരം അസംഘടിത, ഗിഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമനടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബോർഡ് താഴെ പറയുന്ന പ്രധാന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കും:
- വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾ, ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കായി അനുയോജ്യമായ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശ ചെയ്യുക.
- സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് ഉപദേശം നൽകുക.
- കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നിരീക്ഷിക്കുക.
- സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്ന റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുക.
- ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ചെലവുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക.
- കാലാകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റേതൊരു ചുമതലയും നിർവഹിക്കുക.
ഈ ബോർഡുകൾ വഴി സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ സ്ഥാപനപരമായ മേൽനോട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താനും, രാജ്യത്ത് വളർന്നുവരുന്ന അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗിഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ വിതരണവും നിരീക്ഷണവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.
അസംഘടിത തൊഴിലാളികളും ഗിഗ് & പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികളും
അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥിരമായ തൊഴിലോ ക്രമമായ വേതനമോ ഇല്ല. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കുകയോ ചെറിയ ബിസിനസുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധ കരാറുകളോ, നിശ്ചിത ജോലി സമയമോ, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസോ ലഭിക്കാറില്ല.
സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ഹ്രസ്വകാല ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവനോപാധി കണ്ടെത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളികളാണ് ഗിഗ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം തൊഴിലാളികൾ. ഉപഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും തങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇവർ പ്രധാനമായും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും ഡിജിറ്റൽ വെബ്സൈറ്റുകളെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.