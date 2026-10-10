സ്വർണ വില പവന് 520 രൂപ കൂടി

സ്വർണ വില പവന് 520 രൂപ കൂടിtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണം ഗ്രാമിന് 65 രൂപ വർധിച്ച് 13,880 രൂപയും പവന് 520 രൂപ വർധിച്ച് 1,11,040 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 840 രൂപ വർധിച്ച് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയിരുന്നു. അതായത് ഗ്രാമിന് 13,815 രൂപയും പവന് 1,10,520 രൂപയുമായിരുന്നു.
യു.എസ് ഡോളർ ശക്തമാവുകയും യു.എസ് ട്രഷറി യീൽഡ് നിലവാരം ഉയർന്ന് തുടരുന്നതും സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും രൂപയുടെ അസ്ഥിരതയും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ)
01: 1,09,440
02: 1,10,200
03: 1,09,400
04: 1,09,400
05: 1,09,400
06: 1,09,280
07: 1,09,680
8: 109680
9: 1,10,520 (Highest of Month)
സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണവില (പവനിൽ):
01: 1,15,080 (Morning)
01: 1,13,720 (After noon)
02: 1,11,480
03: 1,13,920
04: 1,14,880
05: 1,13,520
06: 1,13,520
07: 1,13,040
08: 1,13,920
09: 1,13,160
10: 1,14,040
11: 1,12,120
12: 1,14,040
13: 1,13,240
14: 1,13,000
15: 1,12,320
16: 1,12,520
17: 1,12,080
18: 1,13,240
19: 1,14,280
20: 1,14,280
21: 1,14,160 (Morning)
21: 1,13,360 (After noon)
22: 1,13,480 (Morning)
22: 1,12,440 (After noon)
23: 1,13,080
24: 1,11,960
25: 1,12,080
26: 1,11,960
28: 1,10,120
28: 1,09,320
29: 1,09,120
30: 1,09,680
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