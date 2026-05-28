    date_range 28 May 2026 10:49 AM IST
    date_range 28 May 2026 10:49 AM IST

    കേരളത്തിൽ സ്വർണവില താഴോട്ട് തന്നെ

    കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ സ്വര്‍ണവില താഴോട്ട് തന്നെ. 1,14,440 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് ആനുപാതികമായി 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 14,305 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില.

    ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറില്‍ താഴെയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ് വരുത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടന്‍ തന്നെ സമാധാന കരാറില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ എണ്ണവില കുറയാന്‍ കാരണം. എന്നാല്‍ ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്ക പുനരാരംഭിച്ചത് ഹോര്‍മുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയരാന്‍ കാരണം. എണ്ണവില മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഉയര്‍ന്നത്.

    ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 135 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 14,375 രൂപയായി. 1080 രൂപ താഴ്ന്ന് 1,15,000 രൂപയാണ് പവൻ വില. ഇന്നലെ രാവിലെ ഗ്രാമിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു.

    മേയ് മാസത്തെ സ്വർണ വില

    1-110440 രൂപ

    2-110680 രൂപ

    3- 110680 രൂപ

    4- 109720 രൂപ

    5- 1,09,400 രൂപ

    6- 1,10,960 രൂപ

    13-1,23,120 രൂപ (morning)

    13- 1,18,320 രൂപ (After noon)

    18-1,14,400 രൂപ

    19-1,15,000 രൂപ (morning)

    20- 1,16,120 രൂപ (morning)

    ഏപ്രിലിലെ സ്വർണ വില

    1- 111080 (Morning)

    1- 112160 (Evening)

    2 111040 -(Morning)

    2- Rs. 1,09,240 (Afternoon Lowest of Month)

    3- 110680

    4- 110680

    5- 110680

    6- 109360

    6- 110480

    7- 109880

    8- 112800

    9- 111080

    9- 111600

    10- 112200

    10- 111720

    11- 112080

    12- 112080

    13- 111800

    14- 112880

    15- 113920

    16- 114080

    17- 113080

    17- 113640

    18- 1,14,240

    19- Rs. 1,14,240 (Highest of Month)

    20- 113880

    21- 113880

    22- Rs. 1,13,480

    23- 112600 (രാവിലെ)

    23- 113200 (ഉച്ച)

    24- 112160 (രാവിലെ)

    24- 112960 (ഉച്ച)

    25- 112960

    26- 112960

    27- 113240 (Morning)

    27- 112720 (Evening)

    28- 1,12,200

