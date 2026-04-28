ഇന്ന് രണ്ടാം വട്ടവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, ഒറ്റദിനം പവന് കുറഞ്ഞത് 1320 രൂപ
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം വട്ടവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,400 രൂപയായി, ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,925 രൂപയായി. ഒരുദിവസം രണ്ടു വട്ടമായി 1320 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്.
രാവിലെ പവന് 520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 65 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് 14,155 രൂപയായിരുന്നു രാവിലത്തെ വില. പവന് 280 രൂപകൂടി 1,13,240 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് വില വർധിച്ച ശേഷം ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാധ്യതയും ഹുര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണവും കാരണം അസംസ്കൃത എണ്ണവില വര്ധിച്ചതാണ് സ്വര്ണം ഇടിയാന് കാരണം.
ആഗോളവിപണിയില് സ്വര്ണം ട്രോയ് ഔണ്സിന് 62 ഡോളര് ഇടിഞ്ഞ് 4617 ഡോളര് എന്ന നിലയിലാണ്. വെള്ളി 1.82 ഡോളര് ഇടിഞ്ഞ് 73.2 ഡോളര് എന്ന നിലയിലുമാണ്.
2026 ജനുവരി 29നാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണം റേക്കോഡ് നിരക്കിലെത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 16,395രൂപയും പവന് 1,31,160 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
ഏപ്രിലിലെ സ്വർണ വില
1- 111080 (Morning)
1- 112160 (Evening)
2 111040 -(Morning)
2- Rs. 1,09,240 (Afternoon Lowest of Month)
3- 110680
4- 110680
5- 110680
6- 109360
6- 110480
7- 109880
8- 112800
9- 111080
9- 111600
10- 112200
10- 111720
11- 112080
12- 112080
13- 111800
14- 112880
15- 113920
16- 114080
17- 113080
17- 113640
18- 1,14,240
19- Rs. 1,14,240 (Highest of Month)
20- 113880
21- 113880
22- Rs. 1,13,480
23- 112600 (രാവിലെ)
23- 113200 (ഉച്ച)
24- 112160 (രാവിലെ)
24- 112960 (ഉച്ച)
25- 112960
26- 112960
27- 113240 (Morning)
27- 112720 (Evening)
28- 1,12,200
മാർച്ചിലെ സ്വർണവില
1. 126920 (Highest of Month)
2. 1,24,520 (രാവിലെ)1,25,040 (ഉച്ച)
3. 1,24,6803. 122920
4. 1,20,640
5. 1,19,9201,19,440
6. 1,18,880 (രാവിലെ)1,18,160(ഉച്ചക്ക് ശേഷം)
7. 1,20,000
8. 1,20,000
9. 1,18,560
10. 1,19,080
11. 119760
11. 119320
12. 118960
13. 1,18,240
13. 117840
14. 117080
15. 117080
16. 116720 (Morning)
16. 1,15,440 (after noon)
17. 116320
17. 115920 (Evening)
18. 1,15,680
18. 1,15440 (Evening)
19. 1,13,400
19. 1,11,400 (Evening)
19. 110200
20. 1,10,680
21. 1,07,040
22. 1,07,040
23. 1,02,680 (Morning)
99,480 (Lowest of Month)
101080 (Evening)
105080 (Night)
24. 1,02,920 (Morning)
1,04,800 (Noon)
25- 1,07,560 (Morning)
1,08,200 (Evening)
26. 1,07,720
1,06,000 (Noon)
27. 1,06120 (Morning)
1,06760 (Evening)
28- 108600
29- 108600
30- 1,08,000 (Morning)
108720 (Noon)
1,09,480 (Evening)
31. 1,09,480 (Morning)
1,09,040 (Noon)
109640 (Evening)
