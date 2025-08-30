ചരിത്ര വില തൊട്ട് സ്വർണം; 76,000 രൂപ കടന്ന് മുന്നോട്ട്

ചരിത്ര വില തൊട്ട് സ്വർണം; 76,000 രൂപ കടന്ന് മുന്നോട്ട്text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോഡ് വർധന. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന്റെ വില 76,000 കടന്നു. ഗ്രാമിന് 150 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമിന് 150 രൂപ വർധിച്ച് 9620 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവന് 1200 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ പുതിയ വില 76,960 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 120 രൂപ വർധിച്ചു. 7895 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. 14 കാരറ്റിന്റെ വില 6,145 രൂപയിലും ഒമ്പത് കാരറ്റിന്റെ വില 3970ലും തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ ഇന്ന് ഒരു രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായി. 128 രൂപയായാണ് വില ഉയർന്നത്.
എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം 3,320 രൂപയാണ് പവൻ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ തകര്ച്ചയും ആഗോള വിപണിയിലെ വില വര്ധനവുമാണ് വർധനക്ക് കാരണം.
അന്തര്ദേശീയ വിപണിയില് സ്പോട് ഗോള്ഡ് വില ട്രോയ് ഔണ്സിന് 3,447 ഡോളര് നിലവാരത്തിലാണ്. ആഗോള വിപണിയില് വില ഉയരുകയും രൂപയുടെ മൂല്യമിടിയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് സ്വര്ണ വിലയില് കുതിപ്പ് തുടര്ന്നേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register