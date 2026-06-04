വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ലകാലം; മൂലധന നേട്ട നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകി സർക്കാർ

വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ലകാലം; മൂലധന നേട്ട നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകി സർക്കാർtext_fields
വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് സുപ്രധാന നടപടിയുമായി സർക്കാർ. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള മൂലധന നേട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വരവ് വർധിപ്പിക്കുക, രൂപയുടെ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കുക, ഇറാൻ സംഘർഷം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലക്കയറ്റം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആദായനികുതി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലുടൻ ഈ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ വൻതോതിലുള്ള പിൻമാറ്റം, രൂപയുടെ മൂല്യത്തോടുള്ള സമ്മർദം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ദീർഘകാല സംഘർഷം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഊർജ വിലക്കയറ്റം എന്നിവ നേരിടുന്ന സമയത്താണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം.
വിദേശ മൂലധനം ആകർഷിക്കാനുള്ള വലിയ നീക്കം
ഇന്ത്യൻ കടപ്പത്ര വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലക്കയറ്റവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഈ വർഷം വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകർ ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു. വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി 2026 മാറി. ഇത് രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ ബാധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം വിപണിയിൽ ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
നിലവിൽ, വിദേശ നിക്ഷേപകർ 12 മാസത്തിലധികം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഹരികൾക്കും ബോണ്ടുകൾക്കും 12.5% ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകർ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂലധന നേട്ട നികുതി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കും.
സർക്കാർ ബോണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ വരുമാനത്തിന് മേലുള്ള നികുതി ഭാരവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള പലിശക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപകർ 20% വിത്ത്ഹോൾഡിംഗ് ടാക്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 5% ഇളവ് 2023-ൽ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ നികുതി ഘടന ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെ ആകർഷണീയത കുറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിപണി വിദഗ്ദർ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഈ നടപടി ഇന്ത്യൻ ബോണ്ട് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വിദേശ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും രാജ്യത്തേക്ക് പുതിയ ഡോളർ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളിലെ ഉയർന്ന വിദേശ നിക്ഷേപം രൂപയെ സഹായിക്കാനും, കടപ്പത്ര വിപണിയിലെ ലിക്വിഡിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു
വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഇതെന്നും, കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനും സർക്കാർ, റിസർവ് ബാങ്ക് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കുമായി വിപണി ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന നടപടിയാണിത്.
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