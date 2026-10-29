ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർധന; രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം കുത്തനെ ഉയർന്നു

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർധന; രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം കുത്തനെ ഉയർന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം കുത്തനെ ഉയർന്ന് 7.74 ശതമാനമായി. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം 5.54 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സവാളയുടെ വില ഇരട്ടിയിലധികമാവുകയും പഞ്ചസാര വില 30 ശതമാനം വർധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) റിപ്പോ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ നിരയ്ക്ക് വർധനവുകൾക്ക് വിലക്കയറ്റത്തെ എത്രത്തോളം പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാവുകയാണ്.
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർധനവാണ് പണപ്പെരുപ്പം ഉയരാൻ കാരണം ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, കോർ പണപ്പെരുപ്പം ആഗസ്ത് മാസത്തിലെ 4.16 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ 4.33 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സവാളയുടെ വിലയിൽ 108 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 30 ശതമാനവും ഉയർന്നു. ഭക്ഷ്യ എണ്ണവിലയും സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഗാർഹിക ബജറ്റുകളെയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ചെലവുകളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയർന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സെപ്റ്റംബറിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 71.8 ശതമാനം വർധിച്ചപ്പോൾ ഗോതമ്പ് വില 48.4 ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത്. ഇത് വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കർശന നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റ് ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളി, പഞ്ചസാര പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർധനയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കില്ല. ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലെ പണലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയും ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ നടപടിയുടെ വിജയം.
ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലെ 64 ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോഴും നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. വിലക്കയറ്റം ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യ സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാണെങ്കിലും, ഉയർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലും ഗോതമ്പ് വിലയും ആഭ്യന്തര പണപ്പെരുപ്പത്തിന് ഇപ്പോഴും ഭീഷണിയാണ്.