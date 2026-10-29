എൽ.പി.ജി വില മുതൽ ഐ.ടി.ആർ ഡെഡ്ലൈൻ വരെ: നവംബറിൽ അറിയേണ്ട 5 സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾtext_fields
നവംബർ മാസം ഐ.ടി.ആർ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി, എൽ.പി.ജി വില, എഫ്.ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പെൻഷൻകാർ നവംബർ 30നകം ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം
പെൻഷൻ തടസമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെൻഷൻകാർ എല്ലാ വർഷവും ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മിക്ക പെൻഷൻകാർക്കും നവംബർ 1 നും നവംബർ 30 നും ഇടയിലാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. 80 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് വൈകാനോ തടസപ്പെടാനോ ഇടയാകും.
പെൻഷൻകാർക്ക് ബാങ്ക് ശാഖകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇത് സമർപ്പിക്കാം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സേവനവും ലഭ്യമാണ്.
ഐ.ടി.ആർ ഡെഡ്ലൈൻ നീട്ടി
അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില വിഭാഗം നികുതിദായകർക്ക് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെയും (2026-27 അസസ്മെന്റ് വർഷം) ബാധകമായ ഈ വിഭാഗത്തിലെ നികുതിദായകർക്ക് ഒക്ടോബർ 31 എന്നതിന് പകരം നവംബർ 21, 2026 ആണ് അവസാന തീയതി.
ഏത് ബിസിനസുകൾക്കും പ്രഫഷണലുകൾക്കുമാണ് ഈ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത്?
ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം ടാക്സ് ഓഡിറ്റിന് വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്ന ബിസിനസുകൾ, കമ്പനികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്കാണ് ഈ സമയപരിധി നീട്ടൽ പ്രധാനമായും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ബിസിനസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിറ്റുവരവ് 1 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമായി വരാം (ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഇത് 10 കോടി രൂപ വരെയാകാം). പ്രഫഷണലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊത്തവരുമാന പരിധി 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അർഹരായ നികുതിദായകർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ അവസാന തീയതി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
ശമ്പളക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റൊരു തീയതിയാണ്:
ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമായ നികുതിദായകർക്കുള്ള നീട്ടിയ ഡെഡ്ലൈൻ എല്ലാവർക്കും ബാധകമല്ലെന്ന് ശമ്പളക്കാരായ ജീവനക്കാർ ഓർക്കണം. ITR-1 അല്ലെങ്കിൽ ITR-2 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ യഥാർഥ അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു. ഇതുവരെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത അർഹരായ നികുതിദായകർക്ക് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഡിസംബർ 31നകം വൈകിയുള്ള റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാം.
വൈകി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിനും ചില നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരും പ്രസക്തമായ അവസാന തീയതി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടർ വില
എണ്ണക്കമ്പനികൾ സാധാരണയായി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടർ വില അവലോകനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ നവംബർ 1ന് ഗാർഹിക, വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിലകളിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും, വില കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് മാറ്റവും ഗാർഹിക ബജറ്റിനെയും എൽ.പി.ജിയെ ആശ്രയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസുകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
സ്ഥിര നിക്ഷേപകർ പലിശ നിരക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
നവംബർ മാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിര നിക്ഷേപകർ പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒക്ടോബറിൽ ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചില ബാങ്കുകൾ വിവിധ കാലാവധികളിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് ചില എഫ്.ഡികളുടെ പലിശ നിരക്ക് 0.10 ശതമാനം ഉയർത്തിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക 555 ദിവസത്തെയും 777 ദിവസത്തെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. മറ്റ് ബാങ്കുകളും നവംബർ 1 മുതൽ തങ്ങളുടെ എഫ്.ഡി നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാം, എങ്കിലും ഏത് മാറ്റവും അതത് ബാങ്കുകളുടെ വ്യക്തിഗത പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.