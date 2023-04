അഞ്ചു വർഷം വാറന്റിയിൽ ഇംപെക്സിന്റെ അഞ്ചു ഫാനുകൾ വിപണിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: പ്ര​മു​ഖ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഇം​പെ​ക്സ് കു​റ​ഞ്ഞ വൈ​ദ്യു​തി​ച്ചെ​ല​വി​ൽ മി​ക​ച്ച​രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു സ്റ്റാ​ർ റേ​റ്റ​ഡ് ഫാ​നു​ക​ൾ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം വ​രെ വാ​റ​ന്റി​യോ​ടു​കൂ​ടി വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കി.ആ​റ്റം 28 ബി.​എ​ൽ.​ഡി.​സി ഫാ​ൻ, ഹൈ ​സേ​വ് 31 ഡി​എ​ക്സ് ബി.​എ​ൽ.​ഡി.​സി ഫാ​ൻ, വി​സ്‌​സ്റ്റാ​ർ പ്ല​സ്, വി​സ്‌​സ്റ്റാ​ർ ഡെ​ക്കോ, വി​സ്‌​സ്റ്റാ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്റ്റാ​ർ​റേ​റ്റ​ഡ് ഫാ​നു​ക​ൾ. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന 5 സ്റ്റാ​ർ റേ​റ്റ​ഡ് ഫാ​നു​ക​ൾ മു​ഖേ​നെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 1800 രൂ​പ​വ​രെ വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ലി​ൽ ലാ​ഭി​ക്കാം എ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇം​പെ​ക്സി​ന്റെ സ്റ്റാ​ർ​റേ​റ്റ​ഡ് ഫാ​നു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത സ​മ്പാ​ദ്യ​മാ​ണ്. വ​ലി​യ ഒ​ര​ള​വു​വ​രെ ക​റ​ന്റ്ചാ​ർ​ജ് കു​റ​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഫാ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത -ഇം​പെ​ക്സ് ഫാ​ൻ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് വി​മ​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ചൂ​ട് ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ‘ബീ​റ്റ് ദി ​ഹീ​റ്റ്’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇം​പെ​ക്സ് പു​തി​യ സ്റ്റാ​ർ​റേ​റ്റ​ഡ് ഫാ​നു​ക​ൾ താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. Show Full Article

Five fans of Impex in the market with a warranty of five years