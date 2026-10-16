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    എഥനോൾ വിതരണം 987 കോടി ലിറ്ററിലേക്ക്; 71 ശതമാനവും ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

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    എഥനോൾ വിതരണം 987 കോടി ലിറ്ററിലേക്ക്; 71 ശതമാനവും ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2025 ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള എ​ഥ​നോ​ൾ വി​ത​ര​ണം 987 കോ​ടി ലി​റ്റ​റി​ലെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ 71 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും ധാ​ന്യ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​കെ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വി​ഹി​തം 1,197 കോ​ടി ലി​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ 82.5 ശ​ത​മാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യെ​ന്ന് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഡി​സ്റ്റി​ലേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​ഐ.​ഡി.​എ) പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ധാ​ന്യ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 705 കോ​ടി ലി​റ്റ​ർ എ​ഥ​നോ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ 71.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​ന്റെ 77.6 ശ​ത​മാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ധാ​ന്യ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 908 കോ​ടി ലി​റ്റ​റാ​ണ് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ധാ​ന്യ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച​ത് ചോ​ള​മാ​ണ്. 413 കോ​ടി ലി​റ്റ​ർ എ​ഥ​നോ​ൾ ചോ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചു. എഫ്.സി.ഐയുടെ അ​ധി​ക അ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 222 കോ​ടി ലി​റ്റ​ർ ല​ഭി​ച്ചു.

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    News Summary - Ethanol distribution
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