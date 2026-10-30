ഇ.എസ്.ഐ.സി ആംനസ്റ്റി പദ്ധതി ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി

ഇ.എസ്.ഐ.സി ആംനസ്റ്റി പദ്ധതി ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള 'ന്യൂ ആംനസ്റ്റി സ്കീം 2025' തിങ്കളാഴ്ച തൊഴിൽ-തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഡിസംബർ 31 വരെയാക്കി. തൊഴിലുടമകൾക്ക് കോർപ്പറേഷനുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ കോടതിക്ക് പുറത്ത് തീർപ്പാക്കാൻ ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും.
കോടതി കേസുകളുടെ കെട്ടിക്കിടപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുൻ ഇ.എസ്.ഐ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റത്തവണ തർക്ക പരിഹാര പദ്ധതിയാണിതെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഇ.എസ്.ഐ.സിയുമായുള്ള നിയമ തർക്കങ്ങൾ കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തൊഴിലുടമകൾക്ക് ഘടനാപരമായ ഒരു സംവിധാനം ഈ പദ്ധതി നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 2025 മാർച്ച് 31 വരെ ഫയൽ ചെയ്ത കോടതി കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അഡീഷണൽ പിഴകൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകാതെ, യഥാർഥ വിഹിതവും പലിശയും മാത്രം അടച്ച് താൽക്കാലിക വിലയിരുത്തലുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ തൊഴിലുടമകളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.